《風再起時》翁子光千字文回應批評　「在懷疑要不要再拍電影了」

由翁子光編劇及執導，梁朝偉、郭富城主演的電影《風再起時》，今日（17/2）正式上畫，不過今朝翁子光便在個人Facebook帳戶發出一篇長達2000多字的貼文，內容要回應觀眾對電影批評，包括在內地票房不濟、剪接手法太雜亂、拍攝在效法王家衛等，當中更講到自己因早前力撐一位「前輩導演」，而被網民圍攻及發起杯葛電影，令他心存氣餒，自問了一句︰「香港，還是一個我認識的地方嗎？我還需要為這個城市拍電影嗎？……我已經在懷疑，我要不要再拍電影了。」



電影今日（17/2）上畫，翁子光以千字文回應坊間對作品的批評。（《風再起時》劇照）

痛心比「假港片」更低分

翁子光的貼文長達2700多字，並以「再見，再也不見」為題，他先說電影《風再起時》花了3年製作，然後再等了3年終於上映。不過他直言電影在內地上映票房仆直，更出現天地場次，而且內地網民評價兩極，雖然口碑有叫好的，但亦只有獲一顆星評分︰「意味評分比一些不知名業餘導演『開工搵食』的『假港片』，都還要低分。」

對於種種不似預期的批評，翁子光表示感到陌生之餘，也開始懷疑，自己要不要再拍電影了。（葉志明 攝）

不過更令翁子光心痛是回到香港，曾感到柳暗花明，但令他感到憤怒無語的，是有人借他的政治立場作出攻擊。「原來『不相信大和解但仍希望堅持表達』，盡量希望講出真話而屢屢被『審查』折磨得寸步難行的人，會被打成一個對『不可抗力』獻媚的人，如果『合拍』就是死罪，那麼第一個死的人一定是我。」

翁子光坦言近日都睡得不好，更思考到是否要繼續當導演。(網頁截圖)

「如果有case，請到ICAC舉報我」

翁子光深信在這時代，「即使不能說真話，也不能講大話，即使連某些港人都不賣帳，我都只能說，我是拍了一部屬於自己感知範圍的『香港電影』，無愧於心。」更無愧是自己為了投資《正義迴廊》，借了錢之餘，早前亦到內地拍了一部真正的內地電影《愛情儲蓄罐》。

斷想不到一個意見，卻令翁子光被圍攻，更指有利益關係。（資料相片）

翁子光又提到獲網民發起杯葛，事源跟支持一位「前輩導演」有關。「最近有說要杯葛我的人，是因為我說了一句希望大家不要一棍子打死一個拍了一部我認為是好戲的前輩導演，我沒有說她沒有做錯，她也承認了，片子也終止上映了，我只是覺得沒必要把她打入十八層地獄，事情可以文明解決的，結果變成了我跟這位前輩有「利益關係」，因為她是某基金的委員，云云，OK，如果有case，請到ICAC舉報我，謝謝。」好明顯，所講的是張婉婷執導的《給十九歲的我》。

翁子光更開更多《風再起時》的現場相片。（《風再起時》劇照）

低級版「王家衛」

至於被指電影風格似王家衛，翁子光亦不厭其煩重申一次，又自嘲就算似，都只是「低級版王家衛」。「我當然不是王家衛，渣好多好多好多，王家衛是瀟灑自在，才氣一身的，而我只是一個愚忠笨拙的小學生，無聊又固執地寫作……如果旗袍和慢鏡讓大家想到了王家衛導演的《花樣年華》，那麼我想說，其實影響我更深的是《東邪西毒》，我更希望這電影大家讀到的是『低級』版的《東邪西毒》情懷﹕人生無常，情感更無常。」

文中翁子光流露出不少失望之情，在受到種種壓逼下，不禁在文中反問︰「香港，還是一個我認識的地方嗎？我還需要為這個城市拍電影嗎？說真的，這幾天，我睡不好，還在為新片籌備，我睡得不好，已經不是為新片上映的反應而緊張了，而是，我已經在懷疑，我要不要再拍電影了。」似乎今次的受挫，令翁導滿載失望之情。