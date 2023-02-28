口罩令取消｜3年來戲院遭多次停業　UA院線不敵疫情結束35年歷史

行政長官李家超今日（28日）在行政會議前記者會宣布，本周三（3月1日）撤消口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴。現時戲院實施飲食時可短暫除下口罩，而到了3月1日，就可以全程不用戴口罩入場欣賞電影。

戲院重開，但小食部可能受影響未必重開。（資料圖片）

回顧過去4年，戲院一直要在口罩令下經營的場所，2020年3月27日，由於單日新增60多宗確診個案，政府下令由2020年3月28日起關閉多種娛樂場所當中包括戲院，為期14日，而政府將會提出補償。但由於疫情持續，最後不停延長14日的期限。

2020年5月8日，戲院及其他娛樂場面宣布解封恢復營業，但戲院內禁止飲食，並在重開初期，維持隔行賣飛安排。

香港政府宣布再次關閉戲院。（資料圖片）

2020年7月15日，有鑑於新冠肺炎正爆發第3波，新增不少確診個案，香港政府再推出一系列防疫措施，再次關閉12類場所包括：戲院、酒吧、美容院、健身中心等等，暫時為期7日，措施於7月15日凌晨起生效。當時電影《幻愛》票房正大收800萬亦無奈要煞停。

再封戲院｜《幻愛》破800萬被煞停 導演：希望今日唔係最後上映

《幻愛》最新票房數字突破800萬票房。（《幻愛》Facebook）

2020年8月21日，全港戲院至今兩度被港府勒令停業，生意嚴重受到影響。香港戲院商會首次發表聲明，強烈呼籲業主體恤戲院，取消底租，按租戶營業額收取提成租金、管理費及其他雜費，並與戲院多作溝通。「戲院業由3月28日被停業41天，復業68天在多種限制下艱苦營業，至7月15日起又再度被勒令關閉至今，將超過40多天仍未知重開日期。」

香港戲院商會發聲明反擊業主 「步步追迫採取不同手段追討租金」

即使早前戲院曾短暫開業，但入場人數都非常少。(資料圖片)

2020年12月2日起到15日，戲又再次關閉，維期14日，當時上映的電影包括《阿索的故事》、《一秒拳王》、《熱血合唱團》等都需要跟影迷暫別。

幸好《一秒拳王》後來再上映仍有不錯表現！（《一秒拳王》劇照）

在失去聖誕及新年檔期後，政府直至2021年2月18日（年初七）放寬社交距離措施，戲院當日重開後，等足整整3個月的市民都即時入場睇戲，戲院首日重開總票房即錄得收3,030,045港元，而排在首位的正是由劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》，首日上映即收1,137,578港元，成績非常亮眼。

（《拆彈專家2》劇照）

戲院重開︱《拆彈專家2》即登票房冠軍 一文睇清頭10位電影排名

2021年3月8日，大型戲院院線UA院線宣布全線結業，令市民感到震驚又可惜，這個在香港屹立逾35年的戲院品牌，過去為香港電影行業寫下不少歷史功績。

UA結業｜細數UA院線發展事蹟 創首家IMAX戲院多次掀撲飛潮

有網民於凌晨時份發現UA網站停止運作而傳出結業，到今晨院方正式宣佈全線戲院結業。（網上截圖）

2022年1月5日，行政長官林鄭月娥宣布收緊防疫措施，以防大規模爆發第五波疫情，因此由1月7日凌晨12時起至1月20日，為期14天，當中包括戲院。隨後限期不斷延長，令戲院失去黃金賀歲檔，同期兩張賀歲片《飯戲攻心》及《闔家辣》都被逼改期上映。

措施再延長新年檔冇賀歲片 《飯戲》導演陳詠燊︰總之戲院見！

措施一出，意味着今個新年賀歲、情人節檔冇戲睇，原定在2月上映的電影包括有《飯戲攻心》、《闔家辣》、《緣路山旮旯》、《忽然心動》等多套新作。而這次亦是最後一次封院，到同年4月21日重開後，便未有再關閉戲院措施。