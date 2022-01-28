措施再延長新年檔冇賀歲片　《飯戲》導演陳詠燊︰總之戲院見！

行政長官林鄭月娥昨晚（27日）於記者會上公布，原定於年初四2月4日到期的社交距離措施，將會再度延長兩周至2月17日，晚市繼續停堂食之餘，戲院、遊樂場所、健身中心、體育處所以及泳池等處所仍須繼續關閉。



特首林鄭月娥1月27日公布，學校停課暫停面授延長兩周至2月21日。(鄭子峰攝）

措施一出，意味着今個新年賀歲、情人節檔冇戲睇，原定在2月上映的電影包括有《飯戲攻心》、《闔家辣》、《緣路山旮旯》、《忽然心動》等多套新作，

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對於延長社交距離措施，多套電影未能如期上畫，眾電影公司都有作出回應。

安樂影片對於《飯戲攻心》延期回應︰「目前來講一切都未知數。」

而《飯戲攻心》的導演演陳詠燊（Sunny）表示：「總之戲院見！」

而高登先發行的《緣路山旮旯》回應：「戲院一開即上，暫時不變。」

換言之，影迷仍須等待香港政府放寬社交距離措施才有戲睇。

其餘推遲電影：