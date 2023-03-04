滿江紅影評｜張藝謀玩「局中局」劇情峰迴路轉　讀詩竟成全片高潮

【滿江紅影評】張藝謀過往執導的電影，總是離不開色彩斑爛的影像，精雕的構圖，不同的故事類型，讓觀眾能夠置身於由他設計的電影空間裡。繼自編自導作品《一秒鐘》後，張藝謀最新編導的電影，再次展現著其個人風格，寫下一段局中有局的懸案故事。《滿江紅》揉合喜劇與懸疑等元素，精密細緻的劇本，張藝謀再次展現著其熟練精妙的執導技巧。



《滿江紅》故事發生在岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談，會談前夕，金國使者死於宰相府內，他所攜的一封密信也不翼而飛。小兵張大與親兵營副統領孫均機緣巧合之下，挾進了這巨大的陰謀之中，秦檜任命他們二人限於一個時辰之內，找出刺殺使者的兇手。張大與孫均於宰相府深入調查，宰相府總管何立、副總管武義淳、舞姬瑤琴等人，同時亦捲入這局中，案件的背後似乎隱藏著一場更大的陰謀…

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觀看張藝謀的電影之前，經常都會有這樣的想法… 今次張藝謀又有什麼的攪作呢？觀乎張藝謀近年的作品，不斷有新的嘗試，題材與類型的不同，但風格依然，從他的電影世界裡，確是能夠看到很多不同的電影構築，這大概也是觀看張藝謀電影的其中一個樂趣。

《滿江紅》的片名源自於「滿江紅」的詩詞，這部份最後才談及，影片開始的時候，畫面上交代了電影故事的背景，接著便展開了這一個時辰的追緝故事，張藝謀今次利用大量的推鏡，跟隨著人物們的身影，不論是鏡頭對著人物的表情，還是跟隨人物的步伐，捕捉著不同人物的神情及其性格，走進他們的世界裡，尋找真相。

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無獨有偶，最近有不少電影中的片長，總是超過兩小時，幾乎是在考驗觀眾的忍耐力，《滿江紅》長達兩個半小時，起初也的確是有點擔心，不過，觀看電影期間，反而是十分享受整個觀影的過程，整體毫無感到一點的停頓位置，既是突顯出流暢的節奏，同時亦有助劇情的推進。豐富的懸疑和喜劇的元素，環環相扣的劇情舖陳，引人入勝。

電影的場景設定在宰相府內，整部作品幾乎是沒有離開過宰相府的範圍，不少的場景設計以房間和狹窄的通道為主，配以上段提及的推鏡運用，以及鳥瞰鏡頭的捕捉，奪目的構圖和影像捕捉，營造著明快的氛圍，以及強烈的空間壓迫感，配以京劇與電子音樂的襯托，讓觀眾置身於喘不過氣來的觀影世界裡。

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上段提及，《滿江紅》的片名源自於「滿江紅」的詩詞，電影最後的部份，耳熟能詳的詩詞終於出現，片中大部份的角色一起誦讀，既是突顯出電影的主題，掀起電影的高潮，直接的表達，無需花巧，加上張藝謀的設計，劇本的精密，起承轉合，局中有局，峰迴路轉，展現著其個人的執導技巧，呈現出故事背後的意義，骨子裡也道出了一點的弦外之音。

張藝謀今次在人物著重於男性方面，有別於過去大家只會留意張藝謀電影中的「謀女郎」，今次起用沈騰與易烊千璽演出兩位主要的角色，他們這次在演出可說是有著頗大的改變，尤其是沈騰，縱使放輕了其喜劇的演繹方式，但仍保留著一點的幽默；易烊千璽的演出同樣叫人驚喜，演活角色的神髓，不慍不火，掌握準繩。於《懸崖之上》已跟張藝謀合作過的張譯和雷佳音，演出四平八穩，依然有驚喜。首次參演電影的「謀女郎」王佳怡，戲份相對不算很多，不過其表現亦不比其他男演員的遜色，印象深刻。

無疑，《滿江紅》一部極具野心之作，故事的創作、場景的設計與佈置、鏡頭調度、人物角色的設定等等，充分地流露著張藝謀的個人風格與特色。當然，電影如何地解讀，悉隨尊便，相信張藝謀也不會給予大家一個肯定的答案，如何地閱讀，一起地討論，才是觀看電影的趣味。

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