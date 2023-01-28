毒舌大狀影評｜一場官司揭露人性善惡　法庭真的「人人平等」嗎？

【毒舌大狀／影評】近年，因為疫情，戲院數度暫停營業，賀歲片亦因此而「消失」，去年，本來早已準備的賀歲片《飯戲攻心》和《闔家辣》亦因疫情而延期放映。2023年，賀歲片終於「重現」，首當其衝的是編劇出身的吳煒倫首部自編自導，夥拍去年同樣擔正「賀歲片」的黃子華，合作這部以法庭和大狀為主題的電影。《毒舌大狀》揉合不同的元素，吳煒倫展現執導和編劇的純熟技巧，演員表現亦令人耳目一新。



《毒舌大狀》故事發生在2002年，林涼水本來是一位地方法官，為了滿足他的新嘗試，毅然加入律師行，成為大律師。林涼水與年輕女大律師方家軍，一起處理一宗關於名模虐兒的案件，可是… 因為他的疏忽，令無辜的被告曾潔兒被判十七年的冤獄，他毅然離開律師行。兩年後，林涼水於旺角自立門戶，不停地為平民打官司，一次的機會之下，林涼水能夠為曾潔兒翻案，夥拍方家軍與師爺太子再次東山再起，不過今次案件卻涉及鍾氏家族的阻撓，林涼水能夠成功再為曾潔兒翻案嗎？

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曾經為《愛・作戰》、《殺破狼》、《證人》等作品編劇的吳煒倫，過往編寫劇本的作品，大部份的是以動作類型為主，當中合作的最多的導演是林超賢，2021年由梁樂民執導的《梅艷芳》，算是吳煒倫編劇的作品中，比較少有的文戲作品。吳煒倫選了以法庭為題材的故事，作為他首部自編自導的電影題材，藉著一位律師過去的錯誤，反省過來再次無辜受害者再次翻案，執導這個令人看得大快人心的作品，不難找到吳煒倫劇本的影子。

《毒舌大狀》的故事大概分為兩個部份 — 2002年的時候，林涼水由裁判官成為了一位大律師，其態度囂張懶散，他的錯失，成為了自己的污點，由中環的大律師行，走到旺角自家經營。兩年後的後半部份，則著重於林涼水再次為曾潔兒翻案的過程，不再是過去的他，如何用盡自己的方法，協助曾潔兒尋冤得雪。當然… 過程並不是如此的順利吧，遇到鍾家的阻撓，導致整個過程裡，不只是在於法庭上的控訴，還有法庭下的權貴，能夠得到公平的審判嗎？

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《毒舌大狀》看似跟吳煒倫過往編劇的作品略有不同，但是看到骨子裡的細節，劇本同樣充滿豐富的元素，前半段比較輕鬆，節奏相對穩固，就算是曾潔兒被裁判的一刻，也沒有很強烈的起伏。劇情的後半部份，劇情張力十足，暗地裡也營造了雙方的面的角力，顯出火爆氣氛，不其然也會勾起了吳煒倫為林超賢編劇的作品，只是林超賢與吳煒倫均以不同的方式來處理，縱使兩者的模式不同，但同樣地流露著相近的風格。

影片出現的法庭場口，其實並不算是很多，但是在片中兩場主要的法庭戲份，著重於對白上的處理，顯出了吳煒倫的編劇特色，人物之間的對立，精煉純熟，配合法庭的密室空間設定，互相輝映，呈現出強烈的壓迫感，為觀眾帶來大快人心的觀感。一場官司，展現出人性善惡的本質。一段沒有劇透的情節，法庭內出現了「天冇眼」和「天有眼」，暗喻著法庭上的「人人平等」，為了審訊的勝與負？還是為受害者討回公道？

雖然對黃子華一直都沒有很大的好感，不過不能否認，看他演出那些不感討好、市井類型的角色，其實是頗好看的，今次在《毒舌大狀》中的林涼水，便是這類型的角色，縱使在演出上，依然並不是很好（甚至是多位演出中最為遜色的一位），但是由他來演林涼水，說服力十足，加上他那喋喋不休的對白，突顯出人物的特色。

片中的角色不少，不過各人表現均有突出的表現，但是論最為深刻印象的演出，莫過於是三位女演員 — 王丹妮、楊偲泳與廖子妤，王丹妮於片中完全擺脫了梅艷芳的影子，把曾潔兒這角色的神緒掌握準繩，角色的轉變，讓她有不少的發揮；楊偲泳演出的方家軍，表現著大律師角色的硬朗和專業，演出自如；剛憑《梅》片奪得最佳女配角的廖子妤，雖然戲份相對不多，但其冷酷的造型，突顯出鍾念華對曾潔兒的仇恨。三位新一代女演員同場演出，令人眼前一亮，十分好看。

除了他們三位女演員外，片中其他參演的男演出，同樣突出，演出太子的何啟華、主控官金遠山的謝君豪、還有董大狀的王敏德、鍾景頤的栢天男等等，他們於片中亦有精彩突出的表現，不慍不火的演出，同樣令人留下印象。

吳煒倫首次的自編自導的《毒舌大狀》，聯合林偉文與張雲青的合編，作為一部賀歲檔期的作品，雖然沒有賀年氣氛，也沒有「恭喜發財」等情節，但是… 影片的娛樂性十足，整體水準平穩，吳煒倫首次的執導，技巧穩固，對白精煉，節奏緊湊明快，擺脫過往賀歲片的格局，在這兩個多小時的觀影過程，享受著那高潮起伏的格調，「大快人心」絕對是觀畢後對於電影的第一個觀感。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​