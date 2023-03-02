流水落花影評｜從7個寄養兒童探討香港現況　毫不煽情卻撼動人心

【流水落花／影評／鄭秀文】一些未成年的兒童，因為缺乏父母或家人照顧，讓他們暫住寄養家庭，使他們得到家庭生活及適當照顧，待其家庭的情況有待改善過後，他們便可以回家團聚。新晉導演賈勝楓首部編導的劇情長片，藉著一個寄養家庭的故事，描寫對家庭和生命的自我探索。《流水落花》各個寄養孩子的故事，流露著細緻真誠的情感，伴著天美一起走過流水落花的人生旅程...



《流水落花》故事講述天美和何彬是一對公認善良的夫妻，在這十三年裡，他們寄養了七位來自不同家庭背景的兒童與少年——文森、菁菁、小花、明仔、家希與家朗、以及仲恆，他們被受家暴、遺棄、父親入獄等不同的原因，在天美和何彬的照顧下，他們渡過一段安穩和愉快的生活。然而，天美和何彬因為過去的一件事，令他們一直不能走出陰霾，以為可以因為時間，把事情漸漸沖淡，可是仍然不能抹掉他們心裡的傷痛…

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賈勝楓首部執導，與羅金翡合編劇本的《流水落花》，藉著各個不同的寄養小孩的故事，天美對他們的愛護和照顧，孩子們送給天美一份無邪純真的感情，他們彼此之間的愛與關懷，刻劃著細膩動人的故事，藉此探討著今天現實的社會現況，兒童被受忽視、寄養關注、如何面對社會目光等不同的議題。

電影大概可以分為三個部份：影片的開端，以簡約的篇幅舖排，交代天美與何彬為何要成為寄養家庭，作為電影的「序章」；接著，就如上段所說，影片以六個章節，交代天美與七位寄養兒童之間的感情故事，每位兒童與少年背後曾經受到傷害、排擠、缺乏照顧、傷痛等不同的經歷，承受沉重的抑壓，天美的出現，讓他們感受到家庭的溫暖和愛護，同時也彌補了天美過去的一份傷痛和遺憾；最後的「終章」部份……就留待觀眾入場觀看好了。

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賈勝楓與羅金翡在劇本的創作上，以平實的敘事方式描寫，以上段所提及的章節舖陳，呈現出電影劇本的完整度，節奏流暢，電影以首尾呼應的鏡頭，呈現出電影的工整結構。賈勝楓的導演技巧四平八穩，以柔和細膩的影像，沒有刻意的煽情，淡然地呈現出天美與七位寄養兒童與少年的感情建立，他們不只是寄養家庭的關係，刻下流露著彼此之間的真，大家一起重拾希望，互相扶持。

不能否認，鄭秀文這次在《流水落花》中的表現，可說是她從影以來，看得最舒服，甚至是最令人信服的演繹，在她過往在演出，都會比較著重於外表，刻意表現角色的性格和動作，並不是不好看，但卻會看得不太自然。今次在演出上，無疑在感情的拿捏上，掌握準繩，演出自然，把角色的神韻發揮得細膩動人。首次在電影擔正演出的陸駿光，演出同樣教人驚喜，表現著其角色對於天美的愛與傷痛的內心矛盾，表現恰到好處。

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除了他們二人之外，片中飾演何如娘的談善言，戲份雖然不多，不過其角色造型和演出，已令人留下印象。而七位演出寄養孩子的演員，分別是黃梓樂（文森）、李昀蔚（菁菁）、吳祉嶠（小花）、趙啓嵐（阿明）、曾睿彤（家希）、徐嘉謙（家朗）和劉朝健（仲恆），他們的演出經驗相對較少，不過他們的表現也不比其他幾位經驗豐富的演出遜色，加上自然的演出，令他們的演出更具說服力。

觀畢《流水落花》過後，一份細緻淡然的餘韻，從天美跟七位小孩之間建立的感情，慢慢地滲透出來，電影寫下的並不只是這些寄養小孩的故事，還有天美對他們的關懷與愛護，隨著他們的成長，人生步進另一階段，娓娓道出對於生命延續的思索。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​