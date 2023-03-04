斷網︱郭富城難忘與林家棟床下底開拖　「差在未喺天花板打」

香港數碼犯罪電影《斷網》將於3月9日正式公映，電影由鄭保瑞監製、《麥路人》導演黃慶勳執導，三大影帝郭富城、林家棟、任達華聯手主演。今日（4日），郭富城與林家棟攜同顧定軒、Brian李凱賢@廿四味、監製與導演，一同到戲院謝票，與優先場的觀眾見面。現場迫滿郭富城與一眾演員的影迷，群情洶湧。

郭富城與林家棟、導演黃慶勳（左）及一眾演員一同進入戲院為《斷網》謝票，並與觀眾合照。（莫匡堯 攝）

郭富城與林家棟進入戲院為《斷網》謝票時，牽起全場影迷哄動。（莫匡堯 攝）

郭富城與林家棟於謝票後接受訪問，Aaron對於不再需要配戴口罩，全院滿座的戲院感到震撼 ：「大家咁群情洶湧，我哋做演員更加群情洶湧啦！去多謝觀眾嘅支持啦！」林家棟亦表示：「我哋所有演員都差唔多出到嚟。」Aaron對觀眾的表情感到久違與難忘：「睇到大家嘅笑容，好開心，咁我哋就好開心喇！隔住口罩見唔到嘛！」家棟則笑指：「起碼呼喊都大聲啲啦！」

郭富城與林家棟為《斷網》謝票後接受訪問，表示難忘與觀眾見面以及觀眾的笑容。（莫匡堯 攝）

早前在《斷網》首映禮上，郭富城曾透露自己與拍攝時受傷，被關心傷勢表示：「我係拍緊戲受傷囉！當然有好多動作場面，有實打嘅、有虛擬世界嘅，我最印象深刻就係我同家棟喺床下底，喺一個劏房裡面，我諗係得60呎到嘅劏房裡面打。監製同導演佢哋就擺咗好多家具、一張床同埋一張枱，吉咗一個位就叫我哋兩個喺到打。」

家棟亦補充指：「吉咗個床下底咋喎！周圍都有嘢㗎喎！床上面有我細佬（顧定軒）喺到，側邊又櫃又呢樣嗰樣。」Aaron隨即開玩笑指：「差在未喺天花板打㗎咋喎！」又續指：「我覺得用心良苦嘅，我拍戲咁耐未試過，未試過呢種打法。」林家棟回憶起也表示：「好痛苦！」Aaron則笑着回應家棟：「但係又好特別囉！特別痛苦！」

郭富城與林家棟分別表示，拍攝《斷網》的動作場面份外驚險，Aaron亦因此而受傷，需要接受物理治療。（莫匡堯 攝）

郭富城：「我自己拍戲咁多年，拳頭交、一招一式嘅就好簡單嘅，反而係唔容易受傷嘅。有兩樣嘅動作戲係好容易受傷嘅，一樣係打拳，你唔好以為戴住個拳套就好正，拳拳打你個頭，係會震到你暈嘅；另外一種就係我哋而家呢種，肉搏。唔係要你拳頭出嚟，而係一直鬥力鬥力，一樣好容易傷到筋腱、筋骨嘅。我拍完之後就傷咗，做咗兩個月做物理治療。」

郭富城笑指，在世界循迴演唱會期間帶同林家棟。（莫匡堯 攝）

除了電影宣傳，郭富城亦開始做巡迴演唱會宣傳：「我開始要做世界巡迴演唱會啦！呢個係一個新嘅演唱會，叫『舞林外傳』，一個全新嘅Rundown（流程）、全新嘅一個騷嚟嘅。」郭還笑指會帶埋林家棟去：「我帶佢去法國、美國同英國囉！」林：「但係佢冇話帶我去演唱會喎！帶咗我去法國咋喎！」郭：「我同佢視像囉！我哋上網嘅、唔係斷網！千祈唔好斷網！」郭：「睇情形啦！要再Plan下嘅。」