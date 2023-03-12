影視博覽｜《全力扣殺》班底轉拍喪屍　何超儀加碼推動港產動畫業

撰文：許育民
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香港影視博覽明天（13/3）正式揭幕，何超儀主理的852電影公司，今日（12/3）率先披露將會開拍4部新作，當中以導演郭子健打頭陣，並以《全力扣殺》 原班人馬開拍姊妹作《全力屍殺》。

《全力扣殺》班底將開拍喪屍題材的《全力屍殺》。（《全力屍殺》海報）

疫情過去，市場漸明朗化，各電影公司的電影項目亦大增，其中何超儀的852電 影公司今年便計劃投資及開拍四部電影，而秉承其一貫宗旨，開拍的電影均以創意先行。其中矚目之作便由郭子健編劇及導演的《全力屍殺》，此片將沿用2016年大受歡迎的《全力扣殺》原班人馬演出，除何超儀外，還有鄭伊健、林敏驄、謝君豪、梁漢文、劉浩龍及邵音音等，將會是一部集勵志、動作、喪屍、黑色幽默等 元素的嶄新風格喜劇。

2016年的《全力扣殺》，將會原班人馬演出《全力屍殺》，當中包括何超儀、鄭伊健、林敏驄、謝君豪、梁漢文、劉浩龍及邵音音。（《全力扣殺》劇照）

另外852公司亦會開拍兩部動畫，同樣由郭子健與黃智亨聯合執導，一部是以奇幻科學冒險作題材的《山海幻戰》，而另一部則以未來機械人與外星人衝突作題材的科幻片《宇宙大糧倉》，兩片均是港產片中少有的動畫電影，大膽創新。

另一部則是由余偉國監製，何超儀主演的《美鳳》，此片以末世核災難作背景，講述一個女人為尋找女兒而對抗變種人的故事，是一部集特技、溫情、動作等元素的科幻片。此四部電影已在籌備階段，預計在今年下半年至明年中陸續開拍。

至於在疫情前已籌備，由荷里活導演路比桑（Luc Besson）執導，原本計劃在香港開拍的動作 片《weekend in Hong Kong》，由於演員檔期未能配合，何超儀已辭演，而852電影公司也退出投資及製作事宜，而該片亦已移師至台灣取景。

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