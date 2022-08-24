何超儀獲爾冬陞啟發當監製　老公陳子聰陪左右︰幫我處理唔少惡人

撰文：許育民
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何超儀近年積極投身電影業，以電影監製身份參與製作，作品更不時獲海外影展垂青，在剛過去的紐約亞洲電影節，何超儀便獲邀為本屆焦點影⼈，⼀連三⽇，放映她與老公陳⼦聰合組的852電影公司的三部作品。早前，她出席馬來西亞某華人電台接受訪問時，便透露當初銳意擔任電影監製一職，有賴大家姐（何超瓊）的提點，更替她向名監製爾冬陞請教，不過更重要是有老公陳子聰一直在旁，不時替她撲火。

何超儀近年與陳子聰，出席不少國際影展，證明自己對電影的眼光獨到。（大會相片）

何超儀近年製作的兩部作品，紀錄⽚《尋找極致的喜悅：火與冰》及荷里活製作《Edge of the World》，都走過國際大大小小影展，其中《Edge of the World》更獲得荷蘭阿姆斯特丹電影節最佳導演獎，算是對自己的一份肯定。早前超儀為這部講述馬來西亞歷史的電影，到當地宣傳，在電台節目上，與老公一起大談當初做電影監製的初衷。

講述馬來西亞歷史的《Edge of the World》，為超儀嬴得國際影展的獎項。（《Edge of the World》劇照）
超儀在電台訪問中，大談自己當日做監製的初衷。(影片截圖)

「絲絨手套下的鐵手腕」

訪問中，陳子聰以「絲絨手套下的鐵手腕」來形容太太當上監製時狀態，「她有勇氣，但有時衝動，好強硬好有力量。」回想當初做監製，超儀並非要為金錢還是獎項，而是為自己爭取一個身份，仍然可在電影圈工作。超儀︰「我只想繼續有戲演，因為女演員在香港這個偶像主導的市場，過了黃金青春期後，你可以十年都冇戲演，又或者只演一些男人戲，做男主角的老婆，我見到很多香港女演員都有同樣遭遇，所以我好想嘗試行安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie） ，有自己的工作室。」

在剛過去的紐約亞洲電影節，何超儀便獲邀為本屆焦點影⼈。（大會相片）

何超儀︰這份工可以做一世

有這想法，超儀直言要多謝大家姐（何超瓊）。「我年輕時好怕煩，寧願求老闆畀多些工作我做，都不願去搞公司，怕自己搞不好會影響人。直至家姐提議我自己開公司，還主動幫我請教導演爾冬陞，因為家人好著重我們有冇自己的職業，更希望這份職業可做到老，而爾冬陞便回覆︰『如果佢正正經經去做個監製，這份工可以做一世。』」就是「一世」兩個字，令超儀充滿信心去行監製這條路。

爾冬陞一席話，啟發了何超儀向電影監製之路出發。（資料相片）

不過超儀坦言在片場，會遇到好多惡人。「大家想法都不同，好多男人唔會聽我講，我要犧牲自己聲帶跟他嘈過，有時要靠老公，他會理性一點，他有耐性可以等人講完先到自己講，我相反，遇有不滿便嘈。」兩公婆一齊由零開始，合作到開始有默契，面對疫情困境亦一一捱過。二人更開始步出藝術層面，嘗試步入商業主流，由鄭中基、毛舜筠、呂爵安、柳應廷主演的《死屍死時四十四》，便是超儀最新監製的作品，大家拭目以待。

二人既是夫妻，又是工作上拍檔，形影不離。（大會相片）
去到外地，不少影迷都爭相跟超儀合照。(大會相片)
《死屍死時四十四》舉行開鏡拜神儀式，何超儀出任監製。（莫匡堯 攝）
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