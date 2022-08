何超儀獲爾冬陞啟發當監製　老公陳子聰陪左右︰幫我處理唔少惡人

何超儀近年積極投身電影業,以電影監製身份參與製作,作品更不時獲海外影展垂青,在剛過去的紐約亞洲電影節,何超儀便獲邀為本屆焦點影⼈,⼀連三⽇,放映她與老公陳⼦聰合組的852電影公司的三部作品。早前,她出席馬來西亞某華人電台接受訪問時,便透露當初銳意擔任電影監製一職,有賴大家姐(何超瓊)的提點,更替她向名監製爾冬陞請教,不過更重要是有老公陳子聰一直在旁,不時替她撲火。



何超儀近年與陳子聰,出席不少國際影展,證明自己對電影的眼光獨到。(大會相片)

何超儀近年製作的兩部作品,紀錄⽚《尋找極致的喜悅:火與冰》及荷里活製作《Edge of the World》,都走過國際大大小小影展,其中《Edge of the World》更獲得荷蘭阿姆斯特丹電影節最佳導演獎,算是對自己的一份肯定。早前超儀為這部講述馬來西亞歷史的電影,到當地宣傳,在電台節目上,與老公一起大談當初做電影監製的初衷。

講述馬來西亞歷史的《Edge of the World》,為超儀嬴得國際影展的獎項。(《Edge of the World》劇照)

超儀在電台訪問中,大談自己當日做監製的初衷。(影片截圖)

「絲絨手套下的鐵手腕」

訪問中,陳子聰以「絲絨手套下的鐵手腕」來形容太太當上監製時狀態,「她有勇氣,但有時衝動,好強硬好有力量。」回想當初做監製,超儀並非要為金錢還是獎項,而是為自己爭取一個身份,仍然可在電影圈工作。超儀︰「我只想繼續有戲演,因為女演員在香港這個偶像主導的市場,過了黃金青春期後,你可以十年都冇戲演,又或者只演一些男人戲,做男主角的老婆,我見到很多香港女演員都有同樣遭遇,所以我好想嘗試行安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie) ,有自己的工作室。」

在剛過去的紐約亞洲電影節,何超儀便獲邀為本屆焦點影⼈。(大會相片)

何超儀︰這份工可以做一世

有這想法,超儀直言要多謝大家姐(何超瓊)。「我年輕時好怕煩,寧願求老闆畀多些工作我做,都不願去搞公司,怕自己搞不好會影響人。直至家姐提議我自己開公司,還主動幫我請教導演爾冬陞,因為家人好著重我們有冇自己的職業,更希望這份職業可做到老,而爾冬陞便回覆︰『如果佢正正經經去做個監製,這份工可以做一世。』」就是「一世」兩個字,令超儀充滿信心去行監製這條路。

爾冬陞一席話,啟發了何超儀向電影監製之路出發。(資料相片)

不過超儀坦言在片場,會遇到好多惡人。「大家想法都不同,好多男人唔會聽我講,我要犧牲自己聲帶跟他嘈過,有時要靠老公,他會理性一點,他有耐性可以等人講完先到自己講,我相反,遇有不滿便嘈。」兩公婆一齊由零開始,合作到開始有默契,面對疫情困境亦一一捱過。二人更開始步出藝術層面,嘗試步入商業主流,由鄭中基、毛舜筠、呂爵安、柳應廷主演的《死屍死時四十四》,便是超儀最新監製的作品,大家拭目以待。

二人既是夫妻,又是工作上拍檔,形影不離。(大會相片)

去到外地,不少影迷都爭相跟超儀合照。(大會相片)