《九龍城寨‧圍城》監製莊澄披露選角細節　「古天樂好似龍捲風」

2023影視博覽正式開幕，各大電影公司都悉心佈置自己的展覽區，以吸引更多投資者，其中寰亞電影就以公司的重頭戲《九龍城寨·圍城》，作為佈置主題，將整個展區化身成小城寨。而《香港01》便找來電影其中一位監製莊澄先生接受訪問，談談這部電影的吸引力。

作為居住過九龍城寨的居民，莊澄對於美術製作的像真度深感佩服。（陳順禎 攝）

莊生在真實的九龍寨城居住到7歲大。（陳順禎 攝）

改編自小說及漫畫

《九龍城寨·圍城》是改編自作家余兒的小說，及司徒劍橋創作的漫畫《九龍城寨》，故事講述「暴力團」頭目火兒一雙火拳打遍天下，但他誓死效忠的大老闆竟對他的親人趕盡殺絕，母親慘死，兄弟濺血，火兒為復仇孤身獨闖油麻地欲手仞仇人，但雙手難敵眾拳，命懸一線之際，奮力逃往禁地「九龍城寨」，這個龍蛇混雜的「三不管」非法地帶，成為火兒復仇的希望之城。

原著小說由余兒創作，後由司徒劍橋改編成漫畫，更加深人民心。（網上圖片）

去年率先曝光的海報，非常吸引。（《九龍城寨‧圍城》海報）

電影版由鄭保瑞執導，將會作大幅度改編，但故事骨幹不變，演員方面就包括古天樂飾演龍捲風、洪金寶飾反派大老闆、任賢齊飾演狄狄、林峯飾演洛軍、劉俊謙飾演信一，其他演員還有黃德斌、胡子彤、張文傑、伍允龍等。

今年寰亞電影展區，以九龍城寨為主題，相當有趣。（陳順禎 攝）

有不少舖頭名，用上演員及幕後工作人員命名。（陳順禎 攝）

細細個住到7歲大

關於九龍城寨，大家多數是流於聽聞或從舊相片、影片認知，但莊澄先生的童年生活，就正正在這地方渡過。「我在60年代住過，住到7歲，居住環境的確好差，百多呎地方要住9個人，周圍都有老鼠經過，仲要好大隻，但小朋友不會覺得惡劣，只會想辦法走到寨城外玩。印象中城寨就是一個成年人的地方，很多地方都將小朋友拒於門外，大個才知道因為這些地方包涵了色情及販毒成份。」因為住過，所以當莊生當日去到拍攝現場，都被那份像真度嚇一跳。「美指麥國強好厲害，整到整個環境都好似污糟邋遢，你望到都有少少驚。」

展區更劃分出兩個細房，看似是居住地方，其實是用作跟投資者洽談的地方。（陳順禎 攝）

林峯有破格演出

電影未有得看，連預告片都未有，不過莊生對戲中的選角就讚不絕口，而且每位都有不同程度的突破。「先講林峯，戲中的他完全不是以前的林峯，肯定是大家沒見過，銳意放低靚仔包袱，還親身上陣不少打鬥場面，有些動作出來我還以為是龍虎武師做的。古天樂飾演龍捲風，一個少說話具威望的角色，少說話已經很像古生為人，至於威望，近年他亦具有這股氣場。」

電影原定在內地搭景拍攝，但因為開拍時疫情嚴峻，改為在香港拍攝。（資料相片）

戲裡戲外都是一份傳承

至於大反派一角，需要一位有份量的人坐鎮，洪金寶大哥大就是不二之選。另外莊生又到任賢齊將會有極大突破的演出，造型非常誇張，完全不似任賢齊。除了一眾前輩演員，電影由故事到拍攝方面，都想做到「傳承」精神，所以都有不少年輕演員參與其中︰「伍允龍、張文杰兩個都好好打，值得留意。而更亮眼的是劉俊謙，我和導演鄭保瑞都覺得，早知拍佢多啲戲份，因為他表現得好好，除了動作做到足，戲份雖然不多但演得到位，是精彩的。」