《九龍城寨．圍城》劉俊謙新造型公仔麵頭示人　「好少咁瀟灑」

電影《九龍城寨．圍城》今早（30/11）進行開鏡活動，出席演員包括有古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑等人，當中劉俊謙以破格造型現身，一頭「公仔麵」髮型令人十分驚喜！



劉俊謙笑言自己未試過咁瀟灑。（葉志明 攝）

劉俊謙接受訪問時先講到自己的角色。劉俊謙：「電影發生喺九龍城寨，我個角色叫信一，就係大佬龍捲風嘅接班人，所以相對上頭髮都比較瀟灑。（有冇唔習慣？）都有㗎，因為好少咁瀟灑，平時個人都比較和藹可親。」

劉俊謙表示小時侯睇的漫畫較誇張，例如龍珠，一招龜波氣功已經搞掂。（葉志明 攝）

由於今次電影打戲成份很多，問到劉俊謙有冇打戲時，他回應：「要打呀，其實早前拍緊Viu嘅劇，變咗拍完劇一放假就要去訓練，都幾多打鬥嘅場面。（訓練咗幾耐？）其實總共都係得幾次，始終拍劇冇時間，所以好多時都要嚟到現場去協調。（俾人打多定打人多？）都有嘅。」

劉俊謙表示透過這部戲去了解九龍城寨是個怎樣的地方。（葉志明 攝）

再問到今次跟哪位演員多對手戲時，劉俊謙表示：「同古仔對手戲多啦，仲有子彤、張文傑同阿峯都比較多，文戲打戲都有。（大家都好打得啵）係呀，全部都食過下夜粥，所以我真係要急起直追，呢套相對嚟講佢嘅拳腳、招式會更加多，所以比較複雜。（有冇受傷？）好感恩暫時係冇，希望嚟緊都冇事，繼續保養得好啲。」