九龍城寨．圍城｜古天樂要同洪金寶對打　笑言︰我哋有「床上戲」

由《殺破狼》、《西遊記》系列的導演鄭保瑞執導，巨星級陣容演出的《九龍城寨．圍城》今早（30/11）進行開鏡活動，包括古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑等人都有出席，講述八十年代的香港，在九龍城寨中雲集多位隱世高手，相信喜愛港產動作戲的影迷一定會睇得好爽！



古天樂和林峯再度合作。（葉志明 攝）

問及《九龍城寨．圍城》是否有很多動作場面時，洪金寶：「唔係你死就我活！」古天樂：「係呀，要同大哥打，有一場比較重要嘅戲，我要同佢對打。」洪金寶再搞笑補充：「最遺憾嘅係呢部戲都係冇床上戲。」古天樂馬上回應：「有有有有有！有一場你喺床上突然醒咗，見到我坐喺床邊，真係有！不過我哋係敵對嘅。」

古天樂笑言跟大哥大有「床上戲」。（葉志明 攝）

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古天樂表示今次拍戲好難得：「今次分別搭咗兩個九龍城寨景出嚟，佢哋真係做得好好、好細緻，譬如雜誌、唱片、電視、電視廣告都搵返以前嘅，喺現場都好享受，仲會拎啲雜誌嚟睇，睇返晒以前八十年代嘅娛樂圈係點，感覺好唔同。」