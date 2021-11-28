《九龍城寨·圍城》開鏡卡士曝光　古天樂林峯劉俊謙演「暴力團」

電影《九龍城寨·圍城》由《殺破狼》、《西遊記》系列的導演鄭保瑞執導，《無間道》、《頭文字 D》的莊澄和《葉問》系列的葉偉信聯手監製，並由《大隻佬》、《神探》歐健兒及陳大利等編劇，雲集城中多位香港影壇巨星演出。
電影《九龍城寨·圍城》將於下周二（30/11）舉行開鏡儀式，戲中演員包括有古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、張文傑以及伍允龍等人。
作家余兒於10月在Facebook提及其創作的港產漫畫《九龍城寨》，落實改編成電影版，事件其實早於4年前已構思開拍，不過今次電影版的角色設位跟原著將會有出入。
《九龍城寨》講述「暴力團」頭目火兒一雙火拳打遍天下，但他誓死效忠的大老闆竟對他的親人趕盡殺絕，母親慘死，兄弟濺血，火兒為復仇孤身獨闖油麻地欲手仞仇人，但雙手難敵眾拳，命懸一線之際，奮力逃往禁地「九龍城寨」，這個龍蛇混雜的「三不管」非法地帶，成為火兒復仇的希望之城。
當中《古惑仔》系列的爆紅人物「洪興」—陳浩南，曾在《九龍城寨2》中現身，未知今次會否有驚喜位，讓陳浩南再次跟觀眾見面呢？
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