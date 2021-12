【九龍城寨】任賢齊為角色剃光頭　自爆曾因剃頭失業大半年

任賢齊最近忙於拍攝電影《九龍城寨》,日前他為了戲中神祕造型而剃光頭,並由導演鄭保瑞親自操刀。變成光頭後的小齊大呼不慣,覺得頭頂涼涼的,之後才突然想起自己除夕要唱倒數騷:「我上台演出到時侯要弄什麼髮形啊?」。

鄭保瑞親自為小齊剃頭。(電影公司提供)

小齊早前第一次為《九龍城寨》試妝後,發現於原來靠特技化妝變光頭,每日需要花上4個多小時,而且效果也沒多好,最後為了方便決定忍痛剃光頭:「當一個演員,就盡量配合拍攝的需要吧,這是演員付出,也是應該的。」導演鄭保瑞親自為小齊剃頭,小齊笑問:「你從前幫人剃過頭嗎?」,導演笑說沒有,小齊呆一呆然後問:「你第一刀準備從那下手?」導演大笑,「那裡都可以啦!開機!」,引得全場大笑。

小齊個頭好圓,原來多得母親。(電影公司提供)

剃到一半,小齊看著鏡子說:「喂,現在你把我剃得像《Taxi Driver》裡面羅拔迪尼路一樣」,小齊還大講經典台詞:「Are you talking to me ? 」。導演及工作人員大讚小齊的頭非常之圓,小齊說,「對啊,我媽說過,小時侯我睡覺她一直搓我的頭,就是不讓我睡扁。」

小齊笑言剃頭到一半變《Taxi Driver》的羅拔迪尼路。(電影公司提供)

小齊對鏡看著自己禿禿的頭,有感而發道:「唉,演藝生涯原是夢,當歌手可以每天都帥氣,當演員只有跟著造型去走...」小齊透露對上一次剃頭是二十多年前,當時在台灣拍電視劇《黃飛鴻與十三姨》,沒想到要剃頭之後,歌手通告又不能上,其他工作又接不到,拍完劇後差不多大半年冇工開,等頭髮長出來後才可以接到新工作。