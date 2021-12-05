【九龍城寨】任賢齊為角色剃光頭　自爆曾因剃頭失業大半年

任賢齊最近忙於拍攝電影《九龍城寨》，日前他為了戲中神祕造型而剃光頭，並由導演鄭保瑞親自操刀。變成光頭後的小齊大呼不慣，覺得頭頂涼涼的，之後才突然想起自己除夕要唱倒數騷：「我上台演出到時侯要弄什麼髮形啊？」。

鄭保瑞親自為小齊剃頭。（電影公司提供）

小齊早前第一次為《九龍城寨》試妝後，發現於原來靠特技化妝變光頭，每日需要花上4個多小時，而且效果也沒多好，最後為了方便決定忍痛剃光頭：「當一個演員，就盡量配合拍攝的需要吧，這是演員付出，也是應該的。」導演鄭保瑞親自為小齊剃頭，小齊笑問：「你從前幫人剃過頭嗎？」，導演笑說沒有，小齊呆一呆然後問：「你第一刀準備從那下手？」導演大笑，「那裡都可以啦！開機！」，引得全場大笑。

小齊個頭好圓，原來多得母親。（電影公司提供）

剃到一半，小齊看著鏡子說：「喂，現在你把我剃得像《Taxi Driver》裡面羅拔迪尼路一樣」，小齊還大講經典台詞：「Are you talking to me ? 」。導演及工作人員大讚小齊的頭非常之圓，小齊說，「對啊，我媽說過，小時侯我睡覺她一直搓我的頭，就是不讓我睡扁。」

小齊笑言剃頭到一半變《Taxi Driver》的羅拔迪尼路。（電影公司提供）

小齊對鏡看著自己禿禿的頭，有感而發道：「唉，演藝生涯原是夢，當歌手可以每天都帥氣，當演員只有跟著造型去走...」小齊透露對上一次剃頭是二十多年前，當時在台灣拍電視劇《黃飛鴻與十三姨》，沒想到要剃頭之後，歌手通告又不能上，其他工作又接不到，拍完劇後差不多大半年冇工開，等頭髮長出來後才可以接到新工作。