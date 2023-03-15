MakerVille發佈會｜陳湛文對金像獎男配角信心低　魯庭暉尾段上台

MakerVille與銀河影像合作的首部電影作品《命案》將於4月20日上畫，今日（15/3）林家棟、楊樂文（Lokman）、陳湛文、伍詠詩、監製兼編劇游乃海、監製朱淑儀等現身「香港國際影視展」（FILMART）的發佈會，見預告片中有不少血腥畫面，而陳湛文與伍詠詩活動後接受訪問，被問起對獲得金像獎「最佳男配角」的信心時，明言信心低，並看好前輩許冠文獲獎，又說：「許冠文從影時我都唔知喺邊。」



林家棟、楊樂文（Lokman）、陳湛文、伍詠詩、監製兼編劇游乃海、監製朱淑儀等今日（15/3）現身香港國際影視展（FILMART）《Viu × MakerVille 2023項目發布會》宣傳新戲《命案》，電影早前於柏林影展舉行首映，獲得好評。活動上，近半年低調行事的MakerVille行政總裁魯庭暉亦有到場，並於尾段上台與《命案》台前幕後及MIRROR等影大合照。

（左起）監製朱淑儀、編劇兼監製游乃海、林家棟、楊樂文、伍詠詩及陳湛文現身香港國際影視展（FILMART）《Viu × MakerVille 2023項目發布會》宣傳新戲《命案》。（陳順禎攝）

MakerVille行政總裁魯庭暉（中）在發佈會尾聲時亦有影大合照。

戲中主要探討人定勝天抑或天命不可違，眾人透露有不少血腥及暴力場口，監製朱淑儀大讚家棟很有心、出心出力撐，收到劇本後已經講明：「你唔好同我講錢，做好咗件事先！」而Lokman則飾演天生對殺戮很有欲望的角色，預告片中見其雙眼佈滿紅筋，眼神凌厲，看來將會大開殺戒。

楊樂文在同一活動上一連宣傳《命案》及《12怪盜》兩套戲。（陳順禎攝）

監製朱淑儀（左）指林家棟（右）講心唔講金，出心出力撐這部戲。（陳順禎攝）

而陳湛文和伍詠詩活動後一同受訪，陳湛文表示今次有大量動作場面，更會對飾演年輕鳳姐的伍詠詩進行暴力行為，他說：「我要對佢進行好暴力嘅行為，佢係會反擊，嗰下係向住我大動脈反擊，我要噴血！」他又透露，雖然ViuTV劇集去年已播出，但他與Lokman是先一同拍攝《命案》，再於《IT狗》重遇，他大讚Lokman的角色，並謂：「佢入咗去個角色，啲眼神好正！有味道！有神秘感又有驚慄嘢，眼神會吸引你睇落去。」

伍詠誌（左）與陳湛文將有暴力場面，兩人會打鬥。（陳順禎攝）

陳湛文憑電影《飯戲攻心》中「三佬」一角入圍《第41屆香港電影金像獎》最佳男配角，問到可有信心獲獎，他多謝評審提名，但坦言信心很少，表示：「信心少量啦，要對自己有返少少信心，但係我知對手都非常強勁，亦都係我好欣賞嘅演員，所以我會好平常心。」講到對手是憑《風再起時》入圍的許冠文，他則表示：「我相信許冠文先生從影開始我都唔知喺邊，畀佢亦都當之無愧！」

陳湛文對獲得金像獎最佳男配角信心不大，直言看好前輩許冠文。（陳順禎攝）

談到伍詠詩在戲內飾演年輕鳳姐，會否有親熱戲或性感場面，她則指：「雖然我係年輕鳳姐，但主要係講角色背景為主，講佢一生人命運較多。」

伍詠詩在戲中飾演年輕鳳姐，但沒有性感演出。（陳順禎攝）

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