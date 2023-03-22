呂爵安欣賞老竇鄭中基︰清楚時下發生咩事冇代溝｜死屍死時四十四

電影《死屍死時四十四》由《正義迴廊》導演何爵天執導，鄭中基（Ronald）、呂爵安（Edan）、毛舜筠、黃又南、余香凝主演，其中鄭中基與呂爵安是繼《闔家辣》後再演父子。今次兩父子的爭拗更大更深，皆因做仔的火爆非常，會大叫會打牆，而做老竇的角色名已道出性格「張就」，凡事都將將就就，結果父子的不咬弦反而更深。（上映日期︰4月4日）



鄭中基呂爵安再演父子，默契比《闔家辣》有增無減。（陳順禎 攝）

有看電影《過時‧過節》，呂爵安在戲中忟忟憎憎，隨時都會著火一樣，來到今次《死屍死時四十四》，他飾演的角色張子儀不再忟憎，而是一直在爆發，爆到連呂爵安自己演都感到尷尬。呂爵安︰「這個角色是癲的，行為相當極端，我演繹時都有擔心觀眾會否覺得奇怪，那麼誇張，拍攝時都有不停問是否可行，最終我都是選擇相信導演，導演說可以便可以。」

這對父子，凶神惡煞，其實都好平易近人。（《死屍死時四十四》劇照）

Edan大讚Ronald模範爸爸

戲中飾演阿爸的鄭中基，都被他的火爆嚇親。鄭中基︰「他可以突然嘩一聲，這種突然間的大叫是令人驚的。」Ronald回想年輕的自己，雖然都「麻煩」，但就沒去到這麼極端。而現實中已為人父的他，最重視就是跟小朋友溝通︰「多跟他們交談了解學校情況，認識了甚麼朋友，因為小朋友的社交圈子就只得你。」他為觀察者，Edan都大讚Ronald是個模範爸爸。呂爵安︰「他好開通，又因工作需要，緊貼世界發生甚麼事，清楚知道時下發生甚麼事，加上中基本身都貪玩，所以他跟子女溝通上不會有大問題，又重視溝通建立一個好關係，絕對是個模範爸爸。」

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鄭中基在戲中叫張就，凡事都將就下，結果連老婆都頂佢唔順離婚收場。（《死屍死時四十四》劇照）

自薦要留長頭髮

講到角色做造型，Edan今次自薦要駁長髮，希望營造一個跟自己平時不一樣的角色。呂爵安︰「當知道角色原來這麼火爆時，我幻想無理由梳這個頭去鬧人，觀眾看到都不會相信這個角色。而且我覺得角色是有點藝術家脾氣，既不在乎身邊人的想法，亦有少少憤世嫉俗感覺，所以想到長髮造型應該頗合適，加上現實生活沒機會留長髮，就趁這個機會過癮一下。」

呂爵安戲中有幕要醉酒演繹，他嘗試先喝點威士忌去推進情緒，「對我起唔到作用，飲完剩係想瞓覺。」（《死屍死時四十四》劇照）

其實Edan好滿意這個長髮造型，但問到會否在現實中留番個試試，他就打定輸數。「現實生活不可以留啦，花姐一定會反對，佢話我真係好肉酸，但我覺得幾好玩。」這邊廂要駁髮，那邊廂就一直長髮示人，鄭中基近年都以長髮示人，當中原來跟疫情有關。「那段時間少一點外出工作，於是忽發其想就趁這個時間留長一點，平時工作很難留到長髮，因為一頭短髮開工，必定會問你可否保持住，需要長髮時大可以駁髮。」

還記得鄭中基初出道時，一頭負離子長髮，相當飄逸，但原來是搖滾的象徵。「以前因為夾Band，一定要長頭髮才好看，夠長才可以打圈，我現時這種長度只可以上下搖，要打圈就一定要夠長。」不過因為出道時唱情歌為主，反而惹來個個MV都要吹風扇，非常飄逸。

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鳴謝︰

鄭中基

化妝︰Mon @monchun_mua

髮型︰Horace Tse @admixhairstyling

服裝︰luddite

呂爵安

化妝：Giann Cheung、Kennis Leung@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon

服裝：Givenchy, BOTH