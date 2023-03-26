John Wick 4︱第四集殺咗幾多人？　屍橫遍野超過第一集3倍有多

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的電影《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）日前正式上映，今集除了奇洛李維斯繼續首三集作風、所到之處屍橫遍野外，更先與甄子丹惡鬥肉搏再聯手出擊，極具睇頭。號稱曾經在酒吧中以一枝鉛筆殺死三位敵人的John Wick，今集繼續廝殺，「孽務」蒸蒸日上，有外媒統計本集死於John Wick手上的人，當然再破首三集的紀錄，更比首集重出江湖時多超過三倍，相信不少John Wick迷在《殺神John Wick 4》169分鐘內必定看得十分爽快。

以下內容含有《殺神John Wick 4》劇透，未入場睇戲的讀者慎入！

John Wick來到第四集，再度突破自己的殺手功力，比首三集殺人數量倍增。（《殺神John Wick 4》劇照）

《殺神John Wick》

2014年上映的第一集，John Wick因為喪妻、愛犬被俄羅斯黑幫太子爺所殺，而決定重出江湖尋仇。在首集101分鐘內，John Wick共殺了91人，當中73人被槍殺、6人死於刀劍利器，而剩餘的12人則殺於爆炸、撞車或肉搏之中，其中在紅圈夜總會（Red Circle）一幕殺敵最為密集，亦盡顯退休後的John Wick仍然寶刀未老。

+ 3

《殺神John Wick 2》

2017年上映的第二集，John Wick已經突破「百人斬」。John Wick在第二集亦遠渡到意大利執行任務，嘗試脫離高桌會（Hightable）的控制，與意大利黑手黨集團展開大戰。在122分鐘內，John Wick共殺了119人，其中110人死於John Wick槍下、僅有2人死於刀劍利器，而剩餘的7人裡，最為經典的包括John Wick在隧道中重演以鉛筆連殺三人的場面，印證「草木皆可為劍」的傳說，證明他仍然站於殺手世界的最頂峰位置。而電影中，在藝術館裡追殺黑手黨大少爺的一幕，不論槍戰、肉搏及場景氣氛也極為精彩。

+ 3

《殺神John Wick 3》

2019年上映的第三集，John Wick的格鬥風格更見多元，承上集在穹天弩酒店（Continental）出手殺死黑手黨大少、破壞高桌會定下的規矩後，John Wick被各路人馬追殺。在131分鐘內殺了167人，再創紀錄，其中124人死於其槍下、被John Wick以武士刀或利器殺死的則有32人、被狗咬死及被馬踢死的各有3人，亦有人死於飛刀、擲斧之下。而第三集的經典場面亦包括John Wick與穹天弩酒店大堂經理、由已故演員Lance Reddick飾演的Charon，一同並肩作戰、對抗高桌會防彈盔甲部隊的一役，在穹天弩酒店黑暗之中，以綠色燈光映照下，配合韋瓦第（Vivaldi）的交響樂名曲《四季》之《冬》，成為最為難忘的槍戰場面。

+ 6

《殺神John Wick 4》

來到日前上映的第四集，John Wick足跡遍及日本大阪、德國柏林與法國巴黎，在繼續被受追捕下，John Wick尋求推翻高桌會，但卻被高桌會12位長老賦以全權的候爵出手阻撓。據統計，John Wick在169分鐘內殺了302人，比第一集高出超過3倍，平均每1分鐘殺1.7個人，其中在大阪穹天弩酒店與真田廣之聯手對抗候爵防彈部隊，以及在巴黎聖心教堂下的長樓梯與甄子丹聯手「打樓梯樁」最為經典，果然只有John Wick才能超越John Wick。