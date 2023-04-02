《死屍死時四十四》笑住喊鼓勵港人　導演何爵天︰困境下找出路

電影《死屍死時四十四》，是導演何爵天繼《正義迴廊》後第二部執導作，第一部嚴肅沉重，但事隔數月，再上的就是一部黑色幽默瘋狂喜劇。驟眼看劇情夠瘋狂？但導演何爵天的執導歷程又何常是正常？首部作品《正義迴廊》拍畢正進行後期，《死》劇本已向他招手，然後《正》以三級上畫卻大收$4,300萬，今個月舉行的香港電影金像獎更獲16項提名，自己出戰新晉導演之餘，再攻陷最佳導演，將與韋家輝來個「正義」「神探」大戰，你說現實還是劇情瘋狂？



由於創作時間相近，何爵天覺得《正義迴廊》與《死屍死時四十四》都是同階段作品。（葉志明 攝）

何爵天︰「事實上，我未知《正義迴廊》的反應如何，便收到《死屍死時四十四》的劇本，兩部電影是緊接，同步進行，當時《正義迴廊》連少少片花都未有，監製錢小蕙便找我去拍《死屍死時四十四》。」當然，何爵天深知背後要多謝很多人，包括導演翁子光大力引薦，還有楊偉倫的幫手。

一班住戶，各家自掃門前雪，總之條屍唔喺自己門口就可以。(《死屍死時四十四》電影劇照)

呢套都有真人真事？

兩部作品看似南轅北轍，但細看下，都找到導演的偏好，例如兩部都是悲劇底，兩部都是一班演員群戲對壘，而更重要是兩個劇本都源於一宗命案，而且藍本都是來自新聞。「當然關於《死》的那宗新聞，並不是有班鄰居夾手夾腳埋屍那麼誇張，而是一個附有平台的單位，某日樓上住客輕身，墮正那個平台，單位註定變成凶宅，但仵作來到，屋主就堅持不讓屍體經過自己單位運走，要工人迂迴地從平台外面吊到地面，原因就是本身個單位已經因而跌價，如果條屍入埋屋仲跌得厲害，所以堅決不准入屋。」成件事，足見香港人對樓價的執著。

想不到《死屍死時四十四》的創作，都是源於一單新聞。（葉志明 攝）

寄語港人克服困境

故事反映香港人的價值觀，而故事的發展也足見香港人打不死的精神。何爵天︰「一班住客所住的大廈臨海峰，就似是香港縮影，一班不同性格的住戶就代表不同的香港人，而當大家面對一個重大危機，一個困境，又如何面對？怎樣去找出路，死裡逃生。」

大環境有問題，各家各戶裡面都有問題，毛舜筠與黃又南，外母與女婿之爭；鄭中基與呂爵安兩代之爭，最終因為一同面對大問題，互相之間的小問題都迎刃而解。而要達至這種笑住喊的方式，一班專業的喜劇演員絕不可少。

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何爵天︰「戲中有不同派別的喜劇演員，鄭中基、毛姐已屬於泰斗級，一直帶住班演員去發揮。劉江與黃文慧是老一輩演員，Bonnie姐的喜感在《嚦咕嚦咕新年財》已經有體會過，至於劉江老師，觀眾甚少看到他喜劇演出，原來好厲害，他起初以為只是來客串幾幕，殊不知愈加愈多戲，當中還有情深感人位。其他還有楊偉倫與胡麗英是無台劇派別，李尚正就屬於周星馳風格，還有小薯茄是時下網絡短片，雲集各門各派的喜劇演員。」

除此之外，導演還率先透露戲中有兩大彩蛋，會有林海峰跟蘇玉華這對「正義」拍檔聲演。何爵天︰「林海峰會聲演戲中樓盤臨海峰的宣傳廣告旁述，而蘇玉華就會擔任這部戲的口述影像部分，為視障人士聲音導航，令我成功跟兩位以另一方式再合作。」