白靈：我的XXX很吵！盤點她的10句正能量語錄：做最精彩的你自己

【白靈】這次台灣金馬獎的一大亮點絕對是白靈，從一出場就是全場焦點，身穿親手縫製的透膚黑禮服、大膽的紅色手寫字體、復古髮型、黑色的眼線、鮮豔的紅唇...除了讓人為之一亮的造型，白靈對人生的態度更是教會了我們何謂勇敢、自信、溫暖。

文：YOYO SU、ANN PENG（VOGUE Taiwan）



在金馬獎前Vogue採訪了白靈，除了她看到她用心的金馬戰袍外，我們也聽到了許多溫暖人心的金句。尤其在這混亂的時代，勇氣、愛、自由、夢想都是白靈的精神糧食，她敢於擁抱自我的大膽性格造就了她的不凡，在這疫情時期，她傳達她滿滿的愛與勇氣給這個世界，就如同她所說：你心裡有愛什麼事都不會走錯。

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白靈談勇敢與愛

白靈在採訪過程中不斷地提到「愛」這個主題，就如同她服裝上、髮飾上親手縫製的紅色愛心，她給大家的愛就是「無限的愛」，在隔離期間感受到台灣粉絲對她滿滿的愛後，白靈決定用她滿滿的愛意創造出屬於她的金馬戰袍。

一、要勇敢，要自由，要愛自己。

二、我覺得最重要是心裡的和諧，愛自己。

三、If you have love in your heart. Nothing can go wrong. 你心裡有愛什麼事都不會走錯。

四、從愛這件事出發，你做任何事、說任何話、幹任何事情，它都會是對的，因為你的本質，你的出發點是好的。



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白靈談做自己

一直以來敢於做自己的白靈認為所有人都應該擁抱自己，不要去在意外在的流言蜚語。妳就是那朵盛開的玫瑰，妳的美和刺都有意義，「做最精彩的你自己，然後別人的精彩都會給你」，白靈堅強、自信、美好的話語就是妳相信自己最好的心靈雞湯。

一、瘋狂的也好，時尚的也好，對我來說都有它的意義，因為我們每個人是不同的。

二、我是一個很完美的人 很極端的人，我不會隨便放棄我的夢想。

三、我覺得不要去在意別人的那些，我做的事情不是為了誰來喜歡我，我就想把我的精彩給出去，這是實實在在的。

四、你給了你的精彩，就會有人喜歡你。就像玫瑰花一樣，你要開，開的燦爛熱情，別人就要來買 、就要來聞、就要收藏你。就是做最精彩的你自己，然後別人的精彩都會給你，你會得到最精彩，這就是我說的要敢於做自己。

五、因為我們每個人都有自己，都不同。每一個花，不管你是什麼花，你的味道不一樣、你的色彩不一樣。

六、我只要不傷害別人，他喜不喜歡是他的事情，他可以不喜歡，但是我要做到的是只要我不傷害他就可以。



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「心裡有愛什麼事都不會走錯。」勇敢、愛、做自己，白靈的10個人生金句】