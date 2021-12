白靈：我的XXX很吵！盤點她的10句正能量語錄：做最精彩的你自己

【白靈】這次台灣金馬獎的一大亮點絕對是白靈,從一出場就是全場焦點,身穿親手縫製的透膚黑禮服、大膽的紅色手寫字體、復古髮型、黑色的眼線、鮮豔的紅唇...除了讓人為之一亮的造型,白靈對人生的態度更是教會了我們何謂勇敢、自信、溫暖。

文:YOYO SU、ANN PENG(VOGUE Taiwan)



在金馬獎前Vogue採訪了白靈,除了她看到她用心的金馬戰袍外,我們也聽到了許多溫暖人心的金句。尤其在這混亂的時代,勇氣、愛、自由、夢想都是白靈的精神糧食,她敢於擁抱自我的大膽性格造就了她的不凡,在這疫情時期,她傳達她滿滿的愛與勇氣給這個世界,就如同她所說:你心裡有愛什麼事都不會走錯。

白靈談勇敢與愛

白靈在採訪過程中不斷地提到「愛」這個主題,就如同她服裝上、髮飾上親手縫製的紅色愛心,她給大家的愛就是「無限的愛」,在隔離期間感受到台灣粉絲對她滿滿的愛後,白靈決定用她滿滿的愛意創造出屬於她的金馬戰袍。

一、要勇敢,要自由,要愛自己。

二、我覺得最重要是心裡的和諧,愛自己。

三、If you have love in your heart. Nothing can go wrong. 你心裡有愛什麼事都不會走錯。

四、從愛這件事出發,你做任何事、說任何話、幹任何事情,它都會是對的,因為你的本質,你的出發點是好的。



白靈談做自己

一直以來敢於做自己的白靈認為所有人都應該擁抱自己,不要去在意外在的流言蜚語。妳就是那朵盛開的玫瑰,妳的美和刺都有意義,「做最精彩的你自己,然後別人的精彩都會給你」,白靈堅強、自信、美好的話語就是妳相信自己最好的心靈雞湯。

一、瘋狂的也好,時尚的也好,對我來說都有它的意義,因為我們每個人是不同的。

二、我是一個很完美的人 很極端的人,我不會隨便放棄我的夢想。

三、我覺得不要去在意別人的那些,我做的事情不是為了誰來喜歡我,我就想把我的精彩給出去,這是實實在在的。

四、你給了你的精彩,就會有人喜歡你。就像玫瑰花一樣,你要開,開的燦爛熱情,別人就要來買 、就要來聞、就要收藏你。就是做最精彩的你自己,然後別人的精彩都會給你,你會得到最精彩,這就是我說的要敢於做自己。

五、因為我們每個人都有自己,都不同。每一個花,不管你是什麼花,你的味道不一樣、你的色彩不一樣。

六、我只要不傷害別人,他喜不喜歡是他的事情,他可以不喜歡,但是我要做到的是只要我不傷害他就可以。



