《七月返歸》Lokman Alton探AK班　白靈出PO︰佢哋話係隊中最有型

由男子組合MIRROR成員江𤒹生AK,與奇幻電影女王白靈主演的港式鬼片《七月返歸》,現正進行拍攝。昨晚女主角白靈更在IG上載Lokman(楊樂文)及Alton(王智德)前來探班的相片,白靈以" I love these handsome boys"(我很喜歡這班型男)來形容三位,更說要特別上載8張合照供大家欣賞。

白靈一口氣上載8張合照,更調晒色充滿懷舊感覺。(iambailing@IG)

白靈在IG一共貼上8張合照,她本身並不認識MIRROR,但見到兩位男孩前來探老友班,覺得場面溫馨也特意叫他們自我介紹︰"They told me they are the most handsome boy in their band is it true? They have 12 band members"(他們說自己是隊中最有型的,係咪真㗎?他們一共有12位成員)

白靈更寫上對幾位的感覺,表示喜歡他們的歡樂與活力。(iambailing@IG)

係咪最有型就見仁見智,但白靈都說對幾位感覺良好,喜歡他們的有趣與活力,更希望有一天我能聽到他們的演唱會。電影未拍完,白靈亦急不及待在貼文中分享今次與團隊合作的興奮,她指電影拍攝進展順利,能夠與這隊工作人員合作是個美麗的驚喜,可以盡情發揮想像力,更預言當大家看到這部電影時,定必會令你大吃一驚。

電影早前公開首張宣傳海報。(《七月返歸》海報)

電影早前在社交平台發布首張宣傳海報,宣傳句語又寫道︰「有別於直接呈現駭⼈恐怖的舊年代港產鬼片」、「有時候創造內在無形的恐懼,更能誘發最貼⾝的共鳴」、「在你洗澡的時候,在你上床去睡的時候,在你⽇常⽣活的時候……」似乎情節會跟大家的生活息息相關。