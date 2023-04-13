金像獎2023︱胡楓入行70年獲終身成就獎　羅卡石琪同得專業精神獎

香港電影金像奬協會(大會)今日（13日）公布：將於4月16日晚上舉行的「第四十一屆香港電影金像奬」頒發兩項殿堂級榮譽，「終身成就奬」頒予演員胡楓先生，及「專業精神奬」頒予兩位資深影評人羅卡先生及石琪先生，表彰三位超過半世紀為香港電影壇作出重大貢獻，為後輩之楷模。

終身成就獎得主：胡楓先生

胡楓，本名胡繼修，圈中人暱稱「修哥」。他自1953年出道後即一帆風順，片約不斷，縱橫藝壇七十載屢創演藝紀錄。修哥曾參演超過百部電影，上世紀五十至七十年代的粵語片一線女主角幾乎都曾跟他合作過；他從未出版過個人唱片專輯，卻多次於香港體育館（紅館）開個人演唱會，九旬高齡在台上又唱又跳。

「修哥」胡楓將獲頒第41屆香港電影金像獎「終身成就獎」。（金像獎大會提供）

胡楓當年甫亮相大銀幕即以男主角身份登場，在其電影首作《男人心》（1953）與「花旦王」芳艷芬合演愛情喜劇。修哥早年主演的電影的女主角不是芳艷芬便是白雪仙，而羅艷卿、鄧碧雲、于素秋、吳君麗、白燕、小燕飛等當時得令女星也曾飾演過他的愛人。在1950年代後期，跟修哥在鏡頭前山盟海誓的是南紅、夏萍、苗金鳳、丁瑩、林鳳及白露明等獨當一面的女演員。及至在六十年代，陳寶珠及蕭芳芳兩位青春玉女瘋魔萬千影迷，無獨有偶，與二人在影片中大跳阿哥哥、共談戀愛的有為青年亦是修哥！當年港產歌舞片興起，舞藝精湛的修哥與蕭芳芳合演跳舞場面駕輕就熟，自此有「舞王修」之譽。

本屆「終身成就獎」得主胡楓，涉足電影界剛滿70年。（金像獎大會提供）

胡楓有名「百搭小生」，不僅能匹配不同年代不同風格的女星，與其他男明星同場也是互相輝映，相得益彰。他其中一個重要演出是與謝賢在經典喜劇《難兄難弟》（1960）合演舊同窗兼「死黨」，其飾演腦筋靈活、隨遇而安的經紀，而謝賢所扮演的角色則是呆頭呆腦，二人在戲中互動，相映成趣。粵語片於1970年代式微後，修哥主要在電視台演出，但仍不時在電影中客串亮相。由於他人緣極好，與台前幕後成為好友之餘，更與後輩演員打成一片，張學友、黎明、林憶蓮、劉美君、張家輝、樓南光、斑斑、黃造時、方國珊、徐思斐、陳輝虹及朱健鈞等就是因拍片結緣而成為其乾兒女。胡楓以演藝作為終身事業，他也曾涉足監製、編劇等幕後工作，並執導過六部電影，其中《瘋狂電視迷》是他最喜歡的作品。此外，七十年初他還跟朋友合作發行粵語片到東南亞。七十多年來胡楓勇於挑戰任何角色，就是這種敬業樂業的精神，令這位本屆「香港電影金像奬—終身成就獎」得主成為人人敬重的影壇長青樹。

胡楓年輕時為黑白電影的男主角。（網上圖片）

專業精神獎得主：羅卡先生及石琪先生

羅卡本名劉耀權，人稱「卡叔」。他於上世紀六十年代初加入《中國學生周報》主編電影版，介紹世界電影潮流與電影理論，評介冷門的外國藝術電影，同時對本地國、粵語片的動態亦有所關注。羅卡曾於1974年加入電視台，為當年的新晉導演譚家明、許鞍華、嚴浩、章國明等編導電視片集。他更關心電影文化的推廣與教育工作，於1978年與電影界同道創辦「香港電影文化中心」，而策展與影史研究也成為其日後的工作重心。早在「香港國際電影節」成立之初，羅卡已有份參與籌劃節目，到了九十年代他正式為「香港電影回顧」部分任節目策劃及編輯。2001至2005年間，羅卡為當時成立不久的「香港電影資料館」擔任節目策劃，舉辦了一連串回顧節目，拓闊觀眾對香港電影歷史的認識。羅卡歷年來編著有關電影研究的作品，是他個人在不同階段的文字紀錄與反思。他多年來亦參與製作一些跟電影、文藝歷史相關的紀錄片，而最新與王茵茵合導的《聲影路》(2022)，更是他個人的生平回憶。

資深影評人羅卡先生（右）及石琪先生（左）將獲頒第41屆香港電影金像獎「專業精神獎」。（金像獎大會提供）

石琪，原名黃志強，十七歲時投稿電影版被退回，卻收到羅卡回信，鼓勵繼續寫作。石琪自言「這封信影響了我的一生」，由此開展其影評生涯，六十年來一直振筆疾書，每日一篇，從不間斷，堪稱香港影評界的健筆。石琪每天看戲寫評論，廣泛涉獵古今中外不同類型的電影，為其他報刊撰寫影評。他曾參與「香港國際電影節」、「香港電影資料館」等種種電影文化事業的建設，評論時保持一貫公允持平立場，深得電影業界與讀者的尊重。筆耕超過半世紀，隨着報章影評專欄式微，石琪與時並進，改為網媒撰文，至今依然在個人網上平台「石琪影藝談」以通俗淺白、生活化的文筆與大眾讀者分享觀影心得。