金像獎2023︱楊紫瓊任嘉賓 林諾力壓呂爵安阿Jer奪最佳新演員
撰文：關穎賢
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《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，楊紫瓊（Michelle）率先以頒獎嘉賓亮相，頒發「最佳新演員」獎項。 Michelle在台上跟大家打招呼，台下觀眾報以熱烈掌聲，令Michelle非常感動：「好開心大會畀我呢個機會返嚟 ，感謝大家對我嘅愛好同支持！」
Michelle憶起自己首次獲得金像獎「最佳新演員」提名是1986年的《皇家師姐》，所以自己頒發這個獎項非常適合，並著大家不要放棄夢想：「如果我哋只要奮鬥努力堅持，永遠都never give up，dreams do come true。」
「最佳新演員」由10歲的林諾奪得，成為首位南亞裔演員奪得該獎項。林諾由Michelle手上奪過獎項後，非常淡定地表示要感謝天父給予自己己能力去拍戲，除了感謝父母，更要多謝導演劉國瑞及黃秋生在片場的教導，更笑言：「拍戲真係好開心，大家可唔可以去戲院睇《白日青春》。」
金像獎2023得獎名單更新?
金像獎2023今日舉行，香港01為你持續更新完整得獎名單。而今次楊紫瓊（Michelle）率先以頒獎嘉賓亮相，給十九歲的我中的導演郭偉倫與三位英華舊生有到場，而今年行紅地氈多位女星噴血造型，包括林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看。