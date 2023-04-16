金像獎2023︱楊紫瓊任嘉賓　林諾力壓呂爵安阿Jer奪最佳新演員

《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，楊紫瓊（Michelle）率先以頒獎嘉賓亮相，頒發「最佳新演員」獎項。 Michelle在台上跟大家打招呼，台下觀眾報以熱烈掌聲，令Michelle非常感動：「好開心大會畀我呢個機會返嚟 ，感謝大家對我嘅愛好同支持！」



楊紫瓊率先以頒獎嘉賓亮相。（直播畫面）

Michelle憶起自己首次獲得金像獎「最佳新演員」提名是1986年的《皇家師姐》，所以自己頒發這個獎項非常適合，並著大家不要放棄夢想：「如果我哋只要奮鬥努力堅持，永遠都never give up，dreams do come true。」

Michelle表示非常感動。（直播畫面）

「最佳新演員」由10歲的林諾奪得，成為首位南亞裔演員奪得該獎項。林諾由Michelle手上奪過獎項後，非常淡定地表示要感謝天父給予自己己能力去拍戲，除了感謝父母，更要多謝導演劉國瑞及黃秋生在片場的教導，更笑言：「拍戲真係好開心，大家可唔可以去戲院睇《白日青春》。」

10歲的林諾奪得「最佳新演員」。（直播畫面）