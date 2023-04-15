金像獎2023︱特刊印錯人名　劉青雲變Edan Lui阿Jer姓氏多個「i」

第41屆香港電影金像獎將於明日（16日）正式舉行，在頒獎禮舉行前夕，金像獎紀念特刊書套上，被發現文字資訊出現錯誤。特刊早前曾於金像獎協會指定地點限量發售，售價為港幣168元。特刊封面扉頁海報將提名「最佳男主角」的劉青雲英文姓名錯寫為「Edan Lui」，亦錯寫提名「最佳新演員」的柳應廷英文姓氏為「Laui」。



《第41屆香港電影金像獎》特刊錯寫提名「最佳男主角」劉青雲的英文姓名。（陳順禎 攝）

《第41屆香港電影金像獎》特刊，被發現錯寫提名「最佳新演員」獎的柳應廷，其英文姓氏寫成「Laui」，應為「Lau」。（網上截圖）

但坊問不少版本，柳應廷的英文姓氏是正確的。（陳順禎 攝）

就該失誤，香港電影金像獎協會今日（15日）已透過社交媒體，刊登製作紀念特刊的公司《18/22》的道歉聲明，該公司表示：「本公司製作之『第41屆香港電影金像獎』紀念特刊，其書套部份出現文字資訊錯誤，在此謹向受影響的單位，包括香港電影金像獎協會、劉青雲先生、呂爵安先生、柳應廷先生，以及一眾影迷讀者鄭重道歉。」而金像獎協會亦表示：「本協會深感遺憾，謹此向以上三位人士致以萬二分歉意，並已責成該公司盡促為讀者妥善處理更換扉之安排。」

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香港電影金像獎協會在社交媒體上發布特刊印刷方的道歉聲明，並為錯版特刊書套安排更換。（金像獎IG圖片）

而印製特刊的公司亦於聲明中表示，將會重新印製書套，而已購買的讀者可以於2023年4月24日至5月5日期間，憑舊書套換取新書套，讀者可以親身於逢星期一至五中午12：00至下午6：00，到香港尖沙咀科學館道一號10樓17室更換；亦可以將舊書套連同聯絡人姓名、電話及回郵地址，透過郵寄到上址安排更換。