金像獎2023得獎名單｜《給十九歲》最佳電影 劉青雲鄭秀文封帝后
《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，所有獎項已經全數頒發，以下為完整得獎名單。
22:36／《給十九歲的我》奪最佳電影
22:27／《神探大戰》劉青雲奪最佳男主角
22:20／《流水落花》鄭秀文奪最佳女主角
22:08／《神探大戰》韋家輝奪最佳導演
22:05／《我這樣活了一天》奪最佳原創電影歌曲
22:00／《窄路微塵》奪最佳原創電影音樂
21:16／洪嘉豪獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《活誰的命》
21:35／胡楓現身領取終身成就獎
21:30／《飯戲攻心》王菀之奪最佳女配角
21:25／《明日戰記》奪最佳視覺效果
21:20／《海的盡頭是草原》奪最佳亞洲華語電影
21:16／姜濤獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《風雨不改》
21:03／許冠文憑《風再起時》奪最佳男配角
20:53／《明日戰記》奪最佳動作設計
20:47／《神探大戰》奪最佳編劇
20:40／Ansonbean、Winka@Collar獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《明日之明日》
20:30／兩大資深影評人羅卡及石琪獲頒專業精神獎
20:28／《神探大戰》奪最佳攝影
20:23／《風再起時》奪最佳美術指導
20:18／《風再起時》奪最佳服裝造型設計
20:15／麥浚龍現身擔任最佳服裝造型設計頒獎嘉賓，向已故吳耀漢及坂本龍一致敬
20:10／《正義迴廊》奪最佳剪接
20:06／鄭秀文獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《我這樣活了一天》
19:58／王菀之獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《狠愛狠愛你》
19:54／何爵天憑《正義迴廊》奪新晉導演
19:47／《白日青春》林諾奪「最佳新演員」
19:45／奧斯卡影后楊紫瓊頒發最佳新演員，1986她憑《皇家師姐》提名同一獎項
19:33／典禮正式開始，林家謙、Serrini任開場表演嘉賓，演譯《點指兵兵》、《林亞珍》及《跟佢做個Friend》等經典電影歌曲
金像獎2023 入圍完整名單?
金像獎2023今日舉行，今年共有33部電影入圍，入圍完整名單詳情請看。當中《給十九歲的我》入圍三項大獎，而英華女校經過審慎考慮後，決定...詳情請看。而今年金像獎2023紅地氈，多位女星噴血型包括有林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看。