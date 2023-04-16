金像獎2023︱《給十九歲》導演現身 三女生跟前校長到場拒受訪
撰文：莫匡堯
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《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行。提名「最佳電影」及「最佳導演」獎、早前引起爭議的紀錄片作品《給十九歲的我》，參演的英華女校學生及製作團隊未有一同踏上紅地氈。與張婉婷聯合導演的郭偉倫，卻攜同馬燕茹、阿雀、Madam盛裝現身，低調在文化中心出現。
《給十九歲的我》導演郭偉倫與三位英華舊生在會場外的布景前合照，期間被記者發現，往入場方向散開，並未留影及接受訪問。除了郭偉倫及馬燕茹、阿雀、Madam到場外，英華女學校前校長兼紀錄片發起人李石玉如女士亦有到場。
金像獎2023 入圍完整名單?
金像獎2023今日舉行，今年共有33部電影入圍，入圍完整名單詳情請看。當中《給十九歲的我》入圍三項大獎，而英華女校經過審慎考慮後，決定...詳情請看。而今年金像獎2023紅地氈，多位女星噴血型包括有林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看。