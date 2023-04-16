金像獎2023︱《給十九歲》導演現身　三女生跟前校長到場拒受訪

《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行。提名「最佳電影」及「最佳導演」獎、早前引起爭議的紀錄片作品《給十九歲的我》，參演的英華女校學生及製作團隊未有一同踏上紅地氈。與張婉婷聯合導演的郭偉倫，卻攜同馬燕茹、阿雀、Madam盛裝現身，低調在文化中心出現。



被受爭議作品《給十九歲的我》導人渚金郭偉倫及三位英華女學生，被發現低調出席香港電影金像獎頒獎典禮。（陳順禎 攝）

阿雀（左）與Madam（右）。（陳順禎 攝）

《給十九歲的我》導演郭偉倫與三位英華舊生在會場外的布景前合照，期間被記者發現，往入場方向散開，並未留影及接受訪問。除了郭偉倫及馬燕茹、阿雀、Madam到場外，英華女學校前校長兼紀錄片發起人李石玉如女士亦有到場。

馬燕茹。（陳順禎 攝）