金像獎2023｜許冠文集齊影帝男配終身成就獎　曾遺憾對亡弟太嚴苛

《第41屆香港電影金像獎》最佳男配角得主，由許冠文（Michael Hui）憑《風再起時》奪得。香港影壇一代笑匠的Michael已年屆80，入行55年，拍下多部膾炙人口的經典電影，包括《半斤八兩》、《摩登保鑣》、《雞同鴨講》、《合家歡》等。而他亦憑《摩登保鑣》，於1982年奪得第一屆金像獎最佳男主角。去年亦獲大會頒發終身成就獎，今年再奪最佳男配角，可謂無憾。



許冠文憑《風再起時》奪得最佳男配角。（直播截圖）

影帝許冠文在戲中飾演與「四大探長」鬥智鬥力，致力令殖民地時代香港的執法人員回復廉潔的廉政專員李子超。李子超在片尾與多位外藉官員交涉，極力說服對方要嚴正處理執法人員貪污行為，當中他要邊演戲，邊以英語說出長達5分鐘發人深省的對白。電影公司今日釋出其中30秒精華片段。

許冠文的戲份，集中跟梁朝偉做對手。（《風再起時》劇照）

精華對白如下︰「我們不希望所居住的城市，要賄賂消防員才有人幫你拯救家中失火，對嗎？（中文︰即時所謂有水就放水，冇水就散水）我們不希望要賄賂醫護人員，有病的母親才可以入醫院醫治，香港人並非想要這些！」許冠文表示：「拍《風再起時》很開心，因為我經歷過上世紀6、70年的香港，對我來說，拍攝像帶我回到過去。」

《風再起時》許冠文飾廉政專員 舌戰港英官員一幕字字鏗鏘成經典

去年奪終身成就獎

其實許冠文於去年已獲頒終身成就獎，在台上更特別感謝已故的弟弟許冠英：「許冠英已經去咗天堂，我知道佢一定係睇緊。今日我想借呢個機會同佢講，所有你畀我嘅批評，都係啱嘅。我冇咗你真係唔得，我好掛住你！」因為有許冠英的建議、陪伴及批評，令他一直進步，許冠文都認為他都說得對。

許冠文去年在台上感謝亡弟許冠英，「原來我冇咗你真係唔掂。」（直播截圖）

第四十屆香港電影金像獎終身成就獎得主許冠文。（官方相片）

許冠文在台上亦感謝太太鄭潔英，因為太太是他所有喜劇的靈感來源，太太的人生態度十分正面影響著他。而許冠文亦提到在自己「山窮水盡」時想拍悲劇，但太太在旁罵他香港現在還不夠悲？所以一定要拍喜劇，許冠文話太太希望：「就算要喊，都要笑住喊！」而自己一直都以這個為宗旨來拍所有戲，這句話亦成為Michael的新金句。

首位金像影帝

許冠文跟香港電影金像獎有極大淵源，當不少人以為這個終身成就獎是他首個金像獎獎項，其實早在1982年舉辦的第一屆金像獎上，Michael已經憑《摩登保鑣》奪得最佳男主角，亦是首位金像影帝。可惜當年尿酸過高腳腫無法出席，由許冠英代領。

許冠文憑《摩登保鑣》奪得首屆香港電影金像獎最佳男主角，是首位金像影帝。（《摩登保鑣》劇照）

五奪年度票房冠軍

當年「許氏兄弟」的出品可說是影壇一哥，1974年的《鬼馬雙星》，便創下600萬的票房佳績，當年打破香港開埠票房記錄。 隨後「年度票房冠軍」就似由許氏兄弟代言，由《鬼馬雙星》開始，《天才與白痴》(1975)、《半斤八両》(1976)、《賣身契》(1978)、《摩登保鑣》(1981)，先後五次成為年度票房冠軍，其中更三度刷新香港開埠票房最高紀錄。

三兄弟聚首的電影，許冠傑專門做善良角色，許冠英演繹被欺負，而許冠文長駐衰人位置。（《半斤八兩》劇照）

過身前十年才意識到問題

談到兄弟情，許冠文曾經在有線電視節目，由汪曼玲主持的《星級會客室》中提到，自己在做哥哥方面，是有失敗的地方，特別在片場拍戲時。許冠文︰「我通常自編自導，片場上有少少事不妥當便會發脾氣，而且我做事追求十全十美，好多時都沒有處理好自己情緒，有時會想錯了，認為細佬，都唔使特別去氹，對其他人會客客氣氣，對自己兄弟一時不記得，會粗聲粗氣。忘記了他都有感受，許冠英都是藝人，會覺得無面。後來有朋友提示我，尤其許冠英會特別敏感，見到我特別驚青。到他過身前十年左右，我開始感受到，好想作出補救，但已經太遲，好遺憾，實際上我內心是一樣咁鍚他，跟許冠傑不遑多讓。」

許冠文坦言誤會了兄弟之間，說話不用轉彎抹角，直接來就是，但這造成的傷害是好危險。「所以不單跟太太要相敬如賓，對兄弟和朋友都一樣，大家都是人，都想有鼓勵和欣賞，鼓勵和欣賞往往都是從表情和言行透露出來。」