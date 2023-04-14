金像獎最佳導演數據揭秘　杜琪峯入圍18次破紀錄　許鞍華掃最多獎

第41屆香港電影金像獎將於週日（16日）晚間頒獎，本屆有許多首位入圍的導演與前輩爭獎。影史中，以6次奪獎的名導許鞍華為獲獎最多，深厚導功也使她達成首位兩次主要獎項大滿貫擒獎的導演；導演葉偉信同以數字「6」創下的紀錄卻有天壤之別，獎運不濟的他，無奈成為入圍但食最多白果的紀錄保持人。在入圍次數方面，國際名導杜琪峯則以18次的角逐次數讓人卻步。



台媒《TVBS新聞網》整理香港金像獎食白果、入圍及獲獎最多的導演。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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入圍但食最多白果／葉偉信／6次

現年59歲的導演葉偉信，縱使擁有不容質疑的強悍導功，仍舊屢次不敵李安、許鞍華等大前輩的實力，吃下6次敗仗，儘管至今在該獎未抱回獎項，但他所執導的「葉問四部曲」及「殺破狼三部曲」，注定將在影壇留下難以抹滅的軌跡。

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入圍最多／杜琪峯／18次

名導杜琪峯18次的入圍紀錄，至今無人能出其右，他最先以親情題材《阿郎的故事》嶄露頭角，而後他日漸著墨於黑幫電影，其中以《槍火》、《黑社會》、《PTU》廣為人知，更繼而斬獲3次最佳導演。前陣子，他出席柏林影展主競賽單元評審之一，不僅展現他在國際上的影響力，還成為香港第一位完成出任三大影展主競賽單元的導演。

獲獎最多／許鞍華／6次

唯一擒得6次最佳導演的許鞍華，同是也以3次在金馬鍍金同獎項，與導演李行、杜琪峯、侯孝賢共享獲獎最多之盛名。在香港金像獎中，她非但憑《投奔怒海》、《天水圍的日與夜》、《黃金時代》及《明月幾時有》獲最佳導演，更以作品《女人四十》和《桃姐》兩度同時包辦最佳影片、導演、編劇、男女主角共5項大獎，創下首位以2部片大滿貫的導演；聲名遠播的她，在2020年成為首位獲威尼斯影展終身成就金獅獎的女性導演，強勁女力不容小覷。

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