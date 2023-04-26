梁朝偉《悲情城市》4月重映！5套2023必睇台片《鬼家人》笑中有淚

【悲情城市／關於我和鬼變成家人的那件事】2023年截至目前為止，已經上映多部口碑和票房雙豐收的台灣片，像是跨年期間在台灣熱映，由柯佳嬿、許光漢主演的電影版《想見你》，以及被封為現象級神作，由許光漢、林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》皆輪流稱霸票房冠軍，馬上來看2023還有哪些必看的熱門台灣電影吧！



一、《悲情城市》

1989年出品的《悲情城市》是台灣政治解嚴之初，首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的電影，在台灣影史上具有「首部於世界三大影展掄元的台灣電影」之意義。時隔33年，《悲情城市》今年以全新4K數位版經典電影重返大銀幕，在台灣上映首週票房就以360萬台幣刷新經典重映電影開片紀錄，網路聲量也是直直攀升，可見其經典鉅作的魅力。

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二、《關於我和鬼變成家人的那件事》

獲選為2022年金馬國際影展閉幕片的《關於我和鬼變成家人的那件事》，由許光漢、林柏宏、王淨主演。《關於我和鬼變成家人的那件事》劇情結合了奇幻、靈異及LGBT等多元議題，不只上映首日即登上全台票房冠軍、稱霸連假票房，更成為2023年最快破億台幣票房的台灣電影！

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《鬼家人》劇情圍繞在恐同又怕鬼的男警吳明翰（許光漢 飾），因為誤撿地上紅包而被迫冥婚，更令人跌破眼鏡的是紅包裡的對象竟然是個男的（林柏宏 飾），兩人從此開啟人鬼殊途的緝毒追兇案，整部戲有笑有淚。

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知名影評《那些電影教我的事》更給出高度好評「將臺灣冥婚習俗與同婚議題，以喜劇和警匪動作的形式巧妙結合，再加上雙男主角許光漢與林柏宏之間，有如《龍虎少年隊》的幽默節奏和角色設定，讓整齣作品不只有嬉笑怒罵，更有動人情感。」

三、《想見你》

創造破8億觀看的現象級神劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演。在跨年期間全新續篇電影版上映後，話題就不斷席捲全台，不只成為2023年首部票房破億台幣的台灣電影，更強登韓國熱搜！不少網友分享觀後心得：「電視劇裡的遺憾有被治癒到。」甚至有人說整部電影只有開播前幾分鐘非常甜，後面幾乎一路哭到結局。

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電影版《想見你》故事始於2009年，28歲的李子維（許光漢飾）在一間手搖飲料店，遇見17歲的黃雨萱（柯佳嬿飾），彼此初識卻有著好像認識已久的既視感，甚至在2010年的最後一天，相約跨年並確定彼此關係。

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然而，時間跳到2017年，黃雨萱接下公司的調派，這一趟旅程不僅改變她的未來，也牽動著李子維、莫俊傑（施柏宇飾），以及她還不認識的陳韻如生命。「在這無數交錯循環的時空之中，每次我都會愛上你」為了相遇，李子維穿越了無數迴圈，才走向黃雨萱，觀看前一定要先備好紙巾呀！！

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四、《黑的教育》

柯震東執導的青春犯罪驚悚片《黑的教育》，是由蔡凡熙、宋柏緯、朱軒洋主演的三位高中畢業生作為故事開展，他們在畢業當晚聚集於天台交換骯髒秘密，沒想到說出來的一個比一個還驚悚，其中一人被逼著「幹大事」，誰知道玩笑開過頭，還意外觸發黑道追殺。《黑的教育》上映後炸出近400萬台幣票房成績，無懸念拿下新片票房冠軍。

除了三帥演技備受討論之外，作為柯震東首次執導的處女作，日前還在第18屆大阪亞洲電影節競賽單元拿下「最具潛力創作者」獎（Most Promising Talent Award）。就連資深藝人張小燕都包場力挺，還大誇：「有人提問為什麼電影這麼好看，因為導演很屌啊！」《黑的教育》結合人性、霸凌、社會生存等社會議題，喜歡暗黑風格、節奏明快、超出預期發展劇情的人就不能錯過這部絕無冷場的爽劇。

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五、《山中森林》

《山中森林》由金馬影帝李康生、三金影后李千娜，還有邱勝翊、郭雪芙、陳德容、謝承均、黃遠等人主演。有別於以往台灣電影《艋舺》、《角頭》的黑道電影風格，《山中森林》比較偏向文藝小品。

《山中森林》劇情講述生哥（李康生飾）曾是混跡中山區酒店街的黑道，年輕時為救兄弟沙鷗（謝承均飾）入獄12年。多年後假釋，再度踏足曾經叱吒風雲的地盤，才發現小弟沙鷗已成為條通林森北的一方之霸，利益糾葛下，考驗著兄弟情是否一如往昔，網友評價「不是只有打打殺殺，而是一部讓人能理解黑道的文化好片」。

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除了上述5部口碑好評的台灣電影之外，集合《做工的人》原班人馬的電影版，以及王柏傑、曾敬驊、薛仕凌、項婕如主演的《疫起》也將在2023上半年上映，前者《做工的人》劇情會著重在劇集版的11年前；後者《疫起》則是取材自20年前的SARS封院事件，台灣電影的實力只能說愈來愈令人期待了啊！

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