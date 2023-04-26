53歲台婦靠3招成功減走20公斤　168斷食+每口嚼33下瘦成V面美魔女

誰沒有過去！減肥路上能熬過來，胖這個字就只存在於歷史！53歲的台灣女演員梁佑南日前大方分享自己胖到75公斤的黑歷史，臉頰肉、腿圍跟現在落差超大！馬上就來看看她如何瘦下20公斤！



梁佑南曝光肥胖舊照，認：誰沒胖過

53歲狀態絕佳的梁佑南，不但擁有瓜子臉、纖細美腿，肌膚也保持得相當緊緻，可說是演藝圈美魔女一員！而日前她親自揭開過去肥胖黑歷史，在社交平台發佈出自己曾經胖到75公斤的舊照，只見照片中臉頰明顯有肉，腿圍、手臂都明顯比現在胖出一圈，這20公斤的差距相當明顯！梁佑南曾在節目上表示，當時胖到自己都覺得噁心！

53歲台女星梁佑南瘦身3大秘訣，減肥成功後也變美太多了吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 一週運動3-5次

開始認真減肥後，梁佑南從運動+飲食雙管齊下，並求助於營養師，每天拍照記錄三餐，連出門都帶著體重計！就算工作再晚隔天也一樣上健身房報到！她說瘦不下來就是代謝出問題，要先拉高身體基礎代謝率，她一週會運動3-5天，一次2小時，最近升級到一天可以跑完10公里！

同場加映：劉德華減肥餐單｜戒白飯10年 茹素+168間歇斷食 61歲仍fit到漏（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

2. 168+33

飲食方面也相當嚴格，梁佑南以168間歇斷食為大原則，一天3餐在8小時內吃完，不只如此，一餐配比也有規定，份量只能一個手掌大，要包含蔬菜、蛋白質、水果與澱粉，澱粉用南瓜或玉米取代白飯，重點還有「放慢進食速度」，一口食物要嚼33下。

同場加映：減肚腩｜營養師揭導致水桶腰的8大食物 即食麥皮竟是纖腰殺手！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

3. 每天喝超過3000ml的水

想要減肥成功，手搖飲絕對不能碰！梁佑南說自己只喝水、咖啡或無糖的茶，喝水量一天要達到3000ml以上，幫助促進代謝與排便順暢，她強調不能便祕這點很重要，減肥就是要「有進有出」。

延伸閱讀：

高熱量食物的後悔藥！麻辣鍋、鹽酥雞、蛋糕吃完好罪惡？可以吃這5樣食物來補救

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】