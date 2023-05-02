《命案》鳳姐殺手取材雨夜屠夫林過雲　受害人遭肢解過程拍下影片

電影 《命案》，編劇與監製有游乃海，鄭保瑞執導，上畫以來大獲好評，其中陳湛文一角更是令人眼前一亮。一個看似斯文有禮的物理治療師，其實是鳳姐殺手，一到落雨便動殺機。編劇游乃海謝票時更表示，該角色是取材自80年代轟動一時的「雨夜屠夫」林過雲，5個月內殺害四名17至31歲女性，當中有學生、收銀員及夜總會媽媽生，而且林有拍下肢解過程及殘肢相片的癖好，最後被判終身監禁現仍在服刑中。



陳湛文飾演的物理治療師，每逢落雨便掀動殺機。（《命案》劇照）

五個月間連環殺害四女子

80年代，從事的士司機的林過雲，自細已被家人覺得精神異於常人，又對女性有強烈的慾望，曾持刀脅持一女子入公廁性侵被捕，但因醫生指他精神有問題，不宜受審或判監，被判入青山精神病院接受102日的治療便獲准出院。後來因在家偷窺親女裸體，而被家人強逼搬離住所與父親及弟弟同住。

跟林過雲一樣，「鳳姐殺手」在殺人當中獲得快感。（《命案》劇照）

1982年2月3日，林過雲首次犯案，22歲的陳鳳蘭從事夜總會媽媽生，凌晨4時收工搭上林所駕的的士，林見對方到達目的後仍酒醉未醒，於是轉到土瓜灣住所樓下，並返回家中取電線，在車上將陳鳳蘭勒死，更將屍體帶回家藏在沙發底，待翌日家人外出，便將脫光死者的衣服拍照，再用電鋸分屍丟棄。更恐怖是所有過程，林用攝錄機拍下，並將錄影帶標明是「嚴肅的秘密」，而受害人的性器官，更特別收藏在膠盒內，用米酒浸泡防腐。

任達華主演的電影《羔羊醫生》，同樣是以林過雲的案件作藍本。（網上圖片）

殘肢被沖走揭發案情

第一名受害人的殘肢被棄於火炭某草叢，但被大雨沖走遭市民發現，事件轟動全港，亦令林過雲整整有4個月未有所行動。只是殺人過程大大滿足林的慾望，於是在5月29日，林再動殺機，而且在隨後一個月內，連環殺害多3位女性。由於犯案時多為下雨晚上，當時傳媒以「雨夜屠夫」稱呼，一時間令夜間的士生意大受影響。當時警方一直對犯人苦無頭緒，但林過雲為殘肢攝影的癖好就成了破案關鍵。

現年67歲的雨夜屠夫林過雲，多年來一直有申請假釋，但由於所犯案件嚴重，至今仍未獲批准。（網上圖片）

由於林過雲家中沒有黑房沖曬相片，於是林透過參加由香港基督教女青年會舉辦的攝影班，認識了一名在尖沙咀某沖曬店任職的朋友張志立，林向他訛稱自己在殮房當兼職攝影師，負責拍攝解剖屍體照片，為免沖曬有關相片令人受驚不安，他希望張代為私下處理。張覺得林的解釋合理，於是一直幫他沖曬相關相片多達4次。

直至8月10日，因沖曬店的放大機發生故障，張把相關菲林交到旺角分店處理，分店職員在進行品質檢查時，發現那些照片有別於醫學解剖，於是將照片交由上司商議，一致認為有可疑決定報警求助，最終才揭發事件並在林過雲到來取相時，將他拘捕破案。