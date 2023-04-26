命案專訪｜林家棟漏夜死記客家話　借「急尿」比喻拍攝︰今次要瀨

由游乃海編劇及監製，鄭保瑞執導，並繼《智齒》後再與林家棟合作的電影《命案》，上畫以來口碑不俗，尤其家棟的演出，與近年多演壓抑角色的他有頗大分別，是久違的外露式演繹。對家棟而言，《命案》亦算新嘗試，一個神經質的大師，如何時宜癲狂時宜清醒，都要仔細拿捏，尤其戲中有兩幕，家棟自言落足心機演出，亦相當滿意，可惜最後剪輯版本，觀眾未必領會到。



林家棟繼《智齒》後再拍鄭保瑞，感覺是兩種要求。(梁碧玲 攝)

一直不信風水玄學

林家棟在《命案》中飾演玄學大師，為Lokman批命後認定他會犯案殺人，於是千方百計加以制止，扶他回正軌。現實中，家棟並不太信風水玄學，公司、家中都冇任何風水擺設，去到事業前途，更加信自己多於天命。「前途不順景時我都冇去求神問卜，最多都是跟人去攝太歲。再重大的事情，只會考慮清楚做與不做，不會去問師傅。我本身是佛教徒，相信一個道理，人性的約束，這已經足夠。」

林家棟開場的「作法」戲，要一直碎碎唸一堆術語，原來是一鏡拍攝非常高難度。（《命案》劇照）

漏夜死記客家口音作法

向來沒研究，所以要演大師一角，一時間要強記大量術語是有一定困難，印象最深是開場一幕，要為黃呈欣飾演的妓女美美姐作一場法事，以「假死」瞞天避劫。「聽晚拍，今晚11點收劇本，還要求一鏡過，自己要一路唸一路等有風到，然後落雨，那幕最辛苦，因為單是對白都頁幾紙，所有術語都都要背熟唔可以錯，而且師傅有客家口音，我想傳神一點，於是漏夜叫師傅錄一次，我跟住背，背埋客家口音出來，希望做番那份感覺。」

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一直以來，家棟都是選擇信自己多一點，「間中攝太歲都係人去我又去咁。」(梁碧玲 攝)

天台一幕，家棟有另一個演繹方法是比較喜歡。（《命案》劇照）

落足心機演繹，可惜到入場觀看時，發現這幕剪碎了。「好可惜呀，呢幕拍得最辛苦，拍完之後，相對其他場口都輕鬆得多。」此外，家棟亦心痛結局未有用上自己教喜歡的一幕。「這幕同樣在天台三個一齊拍，我回望完朵花，再望住個天，真係望住個太陽，感到對命運的嘲諷，真的一路笑一路喊出來，拍完自己都鬆一口氣，那個笑容是由心笑出來。我自覺人生就是這樣，是苦的，但又是否未能承受呢？於是選擇一笑置之。」雖然選用另一個鏡頭，無損結局發展，但家棟是心痛這個鏡頭未能公諸同好。

家棟拍攝《智齒》時，有種要你死忍爛忍，一直壓抑住的感覺。（《智齒》劇照）

借「急尿」程度作比喻

林家棟認同今次演繹是比較外露，這是附合坊間對精神病患者的概念。「現實有很多這種神經質的人，得閒會跳下掣，一直活在自己世界，亦有萬千個理由令自己行為合理化。多數是自己坐在一角自言自語，你回答他會有好多道理，某程度是封閉了自己，活在自己的宇宙。今次個角色的宇宙就是天命。」再次與鄭保瑞合作，家棟表示今次阿瑞跟《智齒》的要求是判若兩人，「難聽點說，《智齒》好似叫你忍尿，忍忍下就唔覺，但《命案》完全相反，今次好高頻，鏡頭好直白，下下都要撞你埋牆一樣，感覺是瀨喇！瀨喇！就瀨喇！這是我比較有趣的體會。」