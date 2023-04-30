《命案》影評｜延續銀河創作理念　傳承予新演員的表現場地

MakerVille進軍影壇的首部電影 《命案》，創作方面交予銀河映像，編劇與監製有游乃海，導演就有鄭保瑞，從這陣容看，好明顯目標不是要追求幾多千萬票房，而是想有一部具質素有口碑的創業作，為公司奠定方向。結果不負眾望，電影率先可以前往德國柏林影展首映，開出亮麗的頭炮，隨後在港上畫至今，亦算贏得不俗口碑。



林家棟以大師身份，拯救每一位的潛藏危機。（《命案》劇照）

銀河創作的宿命

銀河映像在一眾電影迷眼中就是一個保證，由杜琪峯韋家輝創辦，期間跟韋家輝合力製作過不少佳作，無論從商業角度或是題材突破方面，都為香港電影帶來不少新衝擊。來到《命案》，楊樂文（Lokman）飾演茶餐廳少東，屬一個嗜血的精神病患者，而林家棟是玄學大師，亦有家族遺傳精神病，隨時會病發，在感同身受下決定要幫少東一把，救他離開這場看似必然發生的宿命。

林家棟飾演的命理大師，為Lokman改命之餘，亦鼓勵他行善積德。（《命案》電影劇照）

想講是作為一個老字號的品牌，今次起用幾位新演員演出，在影帝林家棟帶領下，有一份傳承的感覺。電影以林家棟幫一名鳳姐進行種生基開場，希望以假死去瞞天改運，偏偏個天唔受騙，無法完成法事，而正正因未化解，最終鳳姐難逃一劫命喪狂徒之下。故事一開就是一個困局，任你如何計算，總有漏洞，要改命談何容易。於是全程就是家棟為Lokman排除萬難，要造就一場勝仗，只求一次！

Lokman彈橡筋一幕，借了痛感去投入角色。（《命案》劇照）

三位新演員的演技較量

林家棟近年的演出變得內儉，影帝作《樹大招風》尤見沉穩，話不多但一出手就要成事，反而在《命案》，跳掣式演繹流露不少黑色幽默，說的道理似懂非懂，思緒的混亂連觀眾都感受到，相當有趣。而主要對手Lokman，角色設定已經相當鮮明，一個嗜血狂徒，無感情可言，只有見血才快樂。這種角色可說易學難精準，先瞪起雙眼再戚起嘴角已經形似，但要神似才考功力，筆者覺得Lokman在派粥積福，以及於假監牢中的演繹最為恰到好處，想壓抑自己，但內在的自身正想衝破，欲向善但身不由己的矛盾，如坐針氈。

伍詠詩演一樓一，沒有先入為主那種搔首弄姿，只有年輕人的放任。（《命案》劇照）

戲中飾演新入行鳳姐的伍詠詩，較多人記得的演出是《七人樂隊》中跟胡子彤、肥腸演杜Sir執導的《遍地黃金》，20歲出頭演到師奶仔貪財又怕輸的心情，相當不俗。到今次鳳姐一角，每次出場就令氣氛得以緩和，而最好為一張六合彩彩票拼死的求生，替她肉緊也戥她肉痛。

陳湛文在飾演老差骨吳廷燁面前的半自首，求自我救贖的告解，也是一絕。（《命案》劇照）

更值一提是陳湛文，舞台劇出身，初登大銀幕是《三夫》，角色怪誕無從參考，但就是演出一份說服力，令觀眾相信他是「智力是有問題的」。到《飯戲攻心》，見到的是他喜劇節奏捉得準，而來到《命案》，就是將一副「斯文敗類」的嘴臉演得令人痛恨，而在飾演老差骨吳廷燁面前的半自首，求自我救贖的告解，也是一絕。

林家棟飾演的命理大師，濟世為懷，不斷四出為人逆天改命。（《命案》電影劇照）

宿命在銀河映像作品中是長青課題，不斷提出不斷想打破，但戲中角色往往又不斷失敗，永遠走不出死胡同。從而編織出一份獨有的銀河風格，纏繞不絕，擺脫不下，處處盡見荒謬的映畫世界。《命案》中的少東最後能否逃離宿命，暫且不作劇透，但計情節推進，由頭去到尾段，仍不缺追看性，只是壓軸天台一幕帶點拖拉，反覆徘徊在同一死結，解開了但未能暢談箇中原因，令觀眾壓抑了100分鐘，到最後都未得到一場痛快回應，可以說電影存有銀河的風格，只是那份神髓還是差一少步的距離才完美吻合。