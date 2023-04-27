命案專訪｜伍詠詩為演妓女實地考察　「呢行咩性格嘅人都有」

MakerVille首部電影作品，銀河映像攝製的《命案》，自上畫以來大獲好評，而一眾新演楊樂文（Lokman）、陳湛文（Peter）的演出都備受讚賞，特別是戲中飾演妓女的伍詠詩（Sze Sze），都令人眼前一亮。



其實Sze Sze於2014年入行，不久已獲劉德華賞識拍攝《熱血合唱團》，演重點角色，可惜電影受疫情影響上畫數天便封院，大家都未必有機會看到她的演出，直至今次《命案》，她的努力終於被大家看見。



轉眼間，伍詠詩由初入行的學生妹，搖身一變可演富女人味的角色。（梁碧玲 攝）

「妓女不一定搔首弄姿」

伍詠詩今次亦有重大突破，演開學生角色的她，越級挑戰演，飾演因身負賭債而淪為妓女的角色，導演鄭保瑞對她的表現大膽，放下身段都非常滿意。伍詠詩︰「由一開頭收到這個劇本已經覺得好大挑戰，自己對鳳姐職業不太熟悉，所以都去做下資料搜集，甚至跟幾個朋友去實地考察，感受下她們的行為舉止。」

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伍詠詩飾演的妓女角色，相當活潑，有觀眾讚她每次出場都可緩和氣氛。（《命案》劇照）

起初以為Sze Sze會深入鳳穴觀摩，原來只限到附近地方留連，以及上網做鍵盤戰士。「自己又未至於咁大膽，親自上到一樓一實地考察，但我上網見到有人拍低這些片段，發現片場都做得好似。我相信做這個職業，任何性格任何人都會有，不想先入為主，不一定要做到搔首弄姿。」

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兩部吃重作品未見天日

伍詠詩又表示自身角色除命運悲慘外，還要面對變態嫖客（陳湛文 飾），因此希望能在戲中嘗試對抗命運。「為投入角色，要在片場不斷去搵那種演繹方法，劇組在現場不斷挖我內心，希望得到真實的感受。」

其實Sze Sze自入行以來都不乏機會，參演過陳果導演的《墮胎師》，演面對墮胎風險的中學生，演出極具挑戰，可惜電影在2019年作優先場上映後便沒有正式上畫。然後獲劉德華賞識，參與《熱血合唱團》，飾演因家境問題被逼打工，喜歡cosplay的女學生，今次電影獲安排上映，但遇上2020年疫情肆虐，短短數天便封院被逼落畫，又是跟觀眾緣慳一面。

伍詠詩直言今次角色極大挑戰︰「當中仲有打鬥情節，我被五花大綁，個妝又血流披面，黏貼貼的，但這感覺反而好，令我保持那份狀態演出。」（梁碧玲 攝）

信風水不如信自己

來到《命案》，是Sze Sze一部自己參與較多，又可跟廣大觀眾見面的作品，她坦言這是入行以來最難演的角色。「首先導演編劇監製已經是好有份量的人，聽到已知道會好高要求，一路做都一路懷疑自己是否演得對。所以導演在現場，都將大家的情緒推到極端，不斷去試不斷去挖，那份感受是從未試過。」至於戲中提及的風水命理，她本人便不算迷信。「遇上不如意事情，都有想過求情問卜，但覺得只限輔助，令個心定一點，與其去憑這些東西令自己得到安慰，倒不如睇睇自己可以做到甚麼更好。」