12日影評｜眼高手低淪爛片？劇本失色演員失準不及「他」令人失望

【12日／影評】不知道今日的年輕男女，如何看待愛情和婚姻呢？什麼才是愛情？婚姻的意義何在呢？為何要結婚呢？似乎大家各自會有不同的答案，但是這個答案，又是否大家認同的呢？林愛華最新自編自導作品，延續其經典作品《12夜》，寫下今天男女對愛情和婚姻的意義。《12日》一段婚姻的開始，成為了男女之間對愛情和互相感情的自我審查，婚姻是美滿和愉快的人生階段，還是愛情的墳墓嗎？



《12日》故事講述拍拖一段時間的Jeannie與Simon，為了組織二人的私人空間，決定結婚，展開新的生活。然而，結婚生活開始，他們二人卻漸漸覺得各自活在自己的空間裡，Simon忙於工作，Jeanie則經常孤獨一人，漸漸對Simon感到陌生。這一天，Jeannie與Simon決定分開，三年後，他們再次相見，過去感情的消逝，今天二人偶斷絲連，分開？還是復合？

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撰寫這篇觀感之前，把《12夜》重新再看一遍，不能否認，《12夜》片是林愛華執導的電影裡，十分重要的一部作品，該片既是林愛華首部自編自導的劇情長片，結合當年新晉的張栢芝和陳奕迅，以及多位演員的客串演出，陳可辛擔任監製，影片對於都市愛情的詮釋，故事讓觀眾們產生不少的共鳴，至今依然覺得不俗的愛情小品。然而，林愛華後來編導的《尋找周杰倫》、《安娜與安娜》、《整容日記》等片，確是不及《12夜》成功之餘，甚至漸漸對林愛華的編和導的技巧已感懷疑，直至觀看《12日》的一刻…

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《12日》的結構大致上是延續《12夜》的故事模式，換來鄧麗欣與馬志威的演出，女主角的名字同樣設定為Jeannie（突然想起了「阿寶」），從十二天發生的事情，配以一段句子，開始新一日的故事，描寫Jeannie與Simon兩位主角之間愛情的喜與悲，在這十二天發生的經過，以起承轉合的故事結構，寫下他們感情轉變的經歷。若然對於影片是一部的續篇作品，格局相若，這個模式的處理還是可以接受，但是，結構的背後，整部作品的劇情，卻是令人摸不著頭腦，甚至會覺得… 為什麼《12日》的劇情，仍然停留在二十年前呢？

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婚姻就是妥協嗎？男人和女人是否平等的嗎？

從愛情的開始，到結婚的一刻，人生似是美滿，但是，真實的又會是這麼如意的呢？《12夜》和《12日》所寫的不只是對於愛情的探討，還有男女之間的平等和尊嚴，然而，《12日》的人物描寫上確是令人感到質疑，觀看電影的時候，Simon對Jeannie的態度，對彼此之間愛情的存疑，他們存在的是愛？還是性？這是否林愛華的愛情觀嗎？

Simon和Jeannie為了不再需要於公園、辦公室、時鐘酒店、甚至是在戲院觀看《鬼同你睇戲》而解決性的需要，二人決定要結婚，組織屬於自己的私人空間，這個劇情的前設，大概就會明白過往的故事發展，「性」是主，「愛」是副。Jeannie對Simon的愛，是她一相情願嗎？二人離離合合，Jeannie對這段感情心灰意冷，但是從Simon的口中，說著最愛Jeannie的就是他自己，不願意跟她分開，這真的只是為了「愛」嗎？還是Simon對女性凌駕的慾望呢？換轉另一角度，Jeannie是否真的很愛Simon嗎？提出離婚是為了一時之氣，抑或只是不想跟他做愛才要離開他呢？Jeannie也只是想從Simon身上得到性或是愛呢？

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男尊女卑，在今日的都市愛情，是依然嗎？妻子為丈夫煮一餐豐富的晚餐，何罪之有？有誰不希望自己於一天忙碌工作後，回到家中，能夠吃一頓由妻子煮的豐富晚餐呢？還要理論烹煮時間，什麼事呢？原來… 妻子是不可以打保齡球的分數比丈夫的高，黑面對妻子的宣洩，這是什麼的時代呢？若是他們仍在用「大哥大」的時代，這個情況大概還可以接受吧，但是… 電影中的背景，是智能電話的時代，還要這樣的黑面，擺明是要跟妻子說… 「落坑！落坑！」麻煩做人請大方一點，成熟一點，還是三歲小朋友嗎？進步一點吧。

要離婚，三年後還要拖拖拉拉後又沒有簽紙，二人說要離開香港，賣屋的一刻，又突然復合，是要互相試驗對方嗎？重點是… 九九九都可以打不通？要自殺又突然安然無恙，這是什麼道理呢？但最好笑（錯，是恥笑）的是… 結婚當日，老表幫一對新人影相，為了拍出質感，於是用菲林機為他們拍攝，然而相機內沒有放入菲林，相沒有了，好像當作這不是自己的錯，還要笑臉迎人不斷地說，好笑嗎？拜託，難頂得很！

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這個愛情觀的設定並不是《12日》的主要致命傷，主要的是劇本，雖然《12夜》都不是發生於連續十二晚的故事，但是《12日》裡其中的兩日相隔三年，未免太誇張啦吧？然而，對白生硬，道理已經不再多加理會，劇情完全是令人摸不著頭腦，不斷的互相拉扯，真的有點不耐煩。上段所引出於電影裡的情節，林愛華明顯是對於愛情並不樂觀，影片是寫下現實社會裡的婚姻現狀，是荒謬，但又真實，大概… 在林愛華的眼中，現實並沒有真正的愛情，這只不過是二人相處的習慣了。

跟《12夜》不同，《12日》主要是由鄧麗欣和馬志威二人演出，無疑這是能夠展現出來他們二人能否駕馭九十分鐘裡的戲份演出，但這也成為了電影另一致命。首先想說的是，Simon這角色由馬志威演出，完全是錯誤的選擇，雖然看到報導說他在內地有一點的名氣，但真心說一句，除了知道佢是誰之外，拍過什麼電視劇，為什麼他在內地成名，完全毫不知情，只知道他在影片中的演出，差極得很，表現生硬，Simon的角色比較成熟，但他的強硬演出，難有說服力，甚至不討好，不過他就成功地演活了一名「賤男」角色。鄧麗欣近年的演出確實算是四平八穩，能夠演活不同的角色，Jeannie這角色難免會跟張栢芝相比，但是對於演出經驗豐富的鄧麗欣，表現算是不差，尤其後段的部份，只是對手和劇本的失色，令她未有很突出的表現，難以發揮，但是鄧麗欣的演出，已經是整部作品最好的部份。

看到不少把《12日》被評為爛片，那… 影片真的很爛嗎？無疑，影片確是有很多不足的部份，雖然林愛華以《12夜》的格局和模式放在《12日》裡，但是影片的劇本失色，演員的表現失準，錯誤的選角，導演的表現更是令人失望，導致影片整體十分尷尬，難怪電影一拖再拖，直到現在才正式公映，一面倒地劣評如潮，相信這是近年難得一見的情況，影片不是爛，但是災難得很，林愛華成功地親手把自己的經典作品毀掉了…

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