《奇異博士2》結局「紅女巫」生死未卜？編劇親解這一個關鍵劇情

《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映後獲得高評口碑,全球票房亦收穫5億美元大關便可知其成功度。



而最近在一連串的相關話題中,影迷們正共同討論該作片尾紅女巫(Scarlet Witch)生死原因,日前編劇Michael Waldron也在受訪時給出答案。

Michael Waldron在接受外媒《Screen Rant》專訪時表示:「我覺得這取決於如何解釋,她做了某種犧牲行為摧毀了各個宇宙的黑暗神書,同時也保護每個宇宙間的 Scarlet Witch / Wanda 不受黑暗神書誘惑,她是否死去,都還是有待觀察。而我也知道喜歡一個角色就不希望她離開,但也會討厭他們做壞事的感覺,所以這也是讓大家沉靜在其中的樂趣之一。」

