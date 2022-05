奇異博士2專訪｜紅女巫想同磁力王演父女　伊恩麥基倫回應超暖心

近期在《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)飾演關鍵角色的「紅女巫」伊莉莎白奧遜(Elizabeth Olsen),最近為該片頻頻受訪。



伊莉莎白接受外媒「Geek Culture」訪問時,被問到因為在漫畫裡,「紅女巫」Wanda一度成為「磁力王」(Magneto)的女兒,記者詢問伊莉莎白,若有機會想與伊恩麥基倫(Ian McKellen)或是米高法斯賓達(Michael Fassbender)演父女?她立刻不假思索回答:「當然是伊恩麥基倫爵士,我愛死他了。」伊恩麥基倫也開心回應了。

伊莉莎白在訪談中提到自己非常喜歡迷你劇《Playing Shakespeare》,那部迷你劇的演員不只有伊恩麥基倫、柏克史釗域(Patrick Stewart)、茱迪丹芝(Judi Dench)以及賓京士(Ben Kingsley),都是非常厲害的演技派,在一部劇集裡互飆演技很厲害:「伊恩是世界上最性感的男人,所以我會說,我的答案是伊恩麥基倫爵士」,沒想到伊恩麥基倫也很快在社交平台上回應,表示自己非常想要伊莉莎白奧遜這麼棒的女兒。

伊恩在社交平台上表示:「如果我有女兒,我會希望她能像伊莉莎白奧遜一樣棒,很榮幸能當她父親。」不過自從迪士尼影業併購福斯影業之後,《變種特攻》系列也已經回歸Marvel,不過Marvel至今未確定何時讓《變種特攻》正式登場,雖然這次另一個平行宇宙的「X教授」(Professor X)柏克史釗域已在《奇異博士2》,但未來是否有機會出現更多同宇宙的《變種特攻》角色,迄今未知。

