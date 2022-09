HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇《龍之家族》(House of the Dragon)劇力萬鈞,雖然暫時只播出三集,但已獲得極高評價。每集平均有2000萬劇迷收看,成今年最高收視劇集,而日前HBO亦宣布開拍第2季。

《權力遊戲》前傳《龍之家族》早前於八月底亦於HBO串流平台上啟播。(imdb)

公布開拍第二季後,多間外國媒體報道,傳《龍之家族》第二季將會有多位巨星加入,包括「超人」亨利卡維爾(Henry Cavill)及「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)。由於《龍之家族》的背景設定在《權力遊戲》前200年,加上故事線甚多,角色人物關係錯綜複雜,報道指伊莉莎伯奧遜將會再次飾演女巫,是龍族興衰的關鍵人物,而亨利卡維爾就會飾演龍族繼承人Aegon Targaryen,即《權力遊戲》中龍母Daenerys Targaryen的曾祖父。雖然HBO暫時還未正面回應,但一致獲劇迷支持,更指選角非常合適。