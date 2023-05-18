狂野時速︱盤點9集飛車動作場面　飛天超跑反地心吸力最開外掛

荷里活超賣座賽車犯罪系列電影《狂野時速10》今日（18日）正式上映，萬眾期待的第10集於首集推出22年後上映，雲迪素（Vin Diesel）飾演的主角Dominic Toretto，與他的「家人」由洛杉磯街頭非法賽車演變至抗衡世界級犯罪集團，每一部《狂野時速》的作品不論在飛車特技或武打動作都不斷突破前作，而電影每一集不少匪而所思的場面亦成為觀眾印象深刻、津津樂道的經典。

以下為大家盤點《狂野時速》每集最經典的飛車及動作場面，大家又認得幾多個？

《狂野時速10》將會開啟系列終章的三部曲，今日5月18日正式上映。（《狂野時速10》電影海報）

《狂野時速》（2001）

在首集《狂野時速》中，最經典一刻當然是Dom與Brian在移動的火車前開始賽車，差一點就要撞上，認真驚險，幸好他們有主角光環，否則就要沒有主角了！

雲迪素與保羅獲加在首集結局的一對一比試，場面超經典。（《狂野時速》電影劇照）

雲迪素與保羅獲加的跑車更在最後一刻越過高速行駛的火車頭。（《狂野時速》電影劇照）

雲迪素與保羅獲加的跑車更在最後一刻越過高速行駛的火車頭。（《狂野時速》電影劇照）

雲迪素的美國道奇車廠肌肉跑車最後卻翻車收場。（《狂野時速》電影劇照）

《狂野極速》（2003）

在第二集中，保羅獲加為救女主角Monica，不惜帶著Tyrese Gibson連人帶車飛上船進行拯救行動，離心力對他們來說並沒有影響！

保羅獲加是《狂野時速》系列第二集的男主角。（《狂野極速》電影劇照）

保羅獲加與Tyres Gibson為救女主角，竟飛車凌空撞向反派的遊艇上。（《狂野極速》電影劇照）

保羅獲加與Tyres Gibson為救女主角，竟飛車凌空撞向反派的遊艇上。（《狂野極速》電影劇照）

作為主角的保羅獲加當然最後冇事！（《狂野極速》電影劇照）

《狂野極速：飄移東京》（2006）

不愧是飄移東京篇，多輛跑車在繁忙的澀谷十字路口飄移，形成以跑車開紅海的場面，十分壯觀，果然名不虛傳！

《狂野時速》第三集由Sean擔任主角，以在日本東京的飄移賽車為主題。（《狂野極速：飄移東京》電影劇照）

電影中一幕追逐，發生在東京澀谷街頭，非常刺激！（《狂野極速：飄移東京》電影劇照）

電影該幕在澀谷飛車，當然不少得在著名的大十字路口上飄移，眼見人群眾多，這一幕飛車特技真的非常「牙煙」。（《狂野極速：飄移東京》電影劇照）

《狂野時速4》（2009）

Dom與他的family一起在公路上展開搶劫油車的行動，飛車場面精彩絕倫，Dom接到Letty後，帶著她從油車翻滾的縫隙中穿過，過程實在令人動魄驚心。

雲迪素與Michelle Rodriguez在《狂野時速》第4集回歸。（《狂野時速4》電影劇照）

第4集開首，雲迪素便帶着他的團隊搶劫運油車。（《狂野時速4》電影劇照）

第4集開首，雲迪素便帶着他的團隊搶劫運油車。（《狂野時速4》電影劇照）

雲迪素在失事的運油車底下「片過」的一幕，真的非常「炆水」！（《狂野時速4》電影劇照）

《狂野時速5》（2011）

Dom與Brain聯手搶劫銀行，飛車拖著十幾噸的夾萬在巴西街頭上橫衝直撞，他們以精湛的技術甩開警車的追捕，這場保險櫃追逐戰簡直是破壞力max！

雲迪素與保羅獲加在《狂野時速》第5集於里約熱內盧街頭飛車。（《狂野時速5》電影劇照）

Dominic與Brian拖着搶來的夾萬在里約街頭造成了不少破壞。（《狂野時速5》電影劇照）

《狂野時速6》（2013）

坦克車在運送途中被Shaw入侵，Shaw將坦克車從卡車中開出來去對付Dom團隊，在過程中，Letty在坦克車頂被拋出，在生死關頭，Dom為救愛妻，從公路另一邊飛身撲出！最後二人雙雙落在一輛車頭，但Dom卻說其實自己不知道有一輛車會墊住他們！

Michelle Rodriguez飾演的Letty爬到坦克車上解決Dom團隊的纏繞，卻意外被拋離車頂。（《狂野時速6》電影劇照）

雲迪素飾演的Dom為救愛妻，不顧危險，從公路另一面飛身撲救。（《狂野時速6》電影劇照）

雲迪素飾演的Dom為救愛妻，不顧危險，從公路另一面飛身撲救。（《狂野時速6》電影劇照）

《狂野時速7》（2015）

為了奪回天眼，Dom帶著Brian飛車跨越杜拜的三棟摩天大樓！場面十分驚險，完美演繹什麼是堅離地！

雲迪素與保羅獲加在摩天大廈頂樓發現收藏目標電腦晶片的收藏級限量超跑（《狂野時速7》電影劇照）

雲迪素與保羅獲加為了奪回晶片，不惜駕着超跑衝出摩天大廈。（《狂野時速7》電影劇照）

雲迪素與保羅獲加駕着超跑竟然能夠從一座大廈飛到另一座大廈！（《狂野時速7》電影劇照）

《狂野時速8》（2017）

狄維莊遜與積遜史特咸在《狂野時速8》被監禁，一同逃獄的畫面非常熱血和瘋狂！二人以寡敵眾，十分刺激！

狄維莊遜與積遜史特咸兩大巨頭關在同一個監倉，相信觀眾都估到少不免會大戰一場。（《狂野時速8》電影劇照）

狄維莊遜是戲中其中一位肌肉型「光頭」猛人！（《狂野時速8》電影劇照）

狄維莊遜與積遜史特咸越獄的一場，武打動作場面盛大！（《狂野時速8》電影劇照）

《狂野時速8》（2017）

狄維莊遜話你知什麼是力的表現，大力出奇蹟！主角一行人在冰上飛車，但有魚雷襲擊，狄維莊遜空手接住魚雷，然後再一腳踢開，徒手改變魚雷方向，大技一出，大家都平安無事。

Dominic的團隊被潛水艇追殺，魚雷亦是其中一項威脅。（《狂野時速8》電影劇照）

狄維莊遜夠膽出手捉住魚雷，除咗大力、亦非常大膽！（《狂野時速8》電影劇照）

《F9狂野時速》（2021）

終於打到上太空，地球已經不夠他們玩！雅各利用衛星攻擊其他衛星，企圖控制全球的殺傷性武器，Roman與Tej開著一輛裝有火箭推進器的車飛上太空，絕對是史無前例，空前絕後！

Roman與Tej一同揸車上太空，簡直是匪而所思！（《狂野時速9》電影劇照）

Roman與Tej的車尾裝上太空船用的引撆。（《狂野時速9》電影劇照）