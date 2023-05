小魚仙｜重唱《Part of Your World》　百人交響樂團現場震撼演奏

迪士尼真人版《小魚仙》本周正式上映,電影除由金像班底打造繽紛壯觀的海底世界外,更有金像音樂大師艾倫曼堅(Alan Menke),及艾美獎、格林美獎、東尼獎得主配樂大師林曼紐米蘭達(Lin-Manuel Miranda)聯手打造亮麗悅耳的新舊歌曲。在最新發放的製作特輯可見,歌曲由百人交響樂團演奏,場面震撼。

Ariel上水後,便失去聲線,全程靠表情及手部動作演繹。(《小魚仙》劇照)

《小魚仙》以多首耳熟能詳的經典金曲為人留下深刻印象,金像提名大導演洛馬素(Rob Marshall)坦言當中的歌曲是永恒經典︰「我希望可以將這個經典延續,向已逝世的動畫版《小魚仙》天才作詞人Howard Ashman致敬。」

入場聽到的震撼,就是由百人交響樂團營造出來。(影片截圖)

電影將重現多首經典歌曲,定能勾起大家的回憶,其中包括由小魚仙艾莉奧(Ariel)獻唱的《Part of Your World》、由螃蟹大臣沙巴信(Sebastian)演唱《Under the Sea》、女巫烏蘇拉 (Ursula)演唱的《Poor Unfortunate Souls》,及由艾莉奧三位海洋朋友沙巴信、史卡圖(Scuttle)及小胖(Flounder)演唱的《Kiss the Girl》。

荷爾貝莉的歌聲,令在場人士都拍手叫好。(影片截圖)

每一句每粒音都仔細研究。(影片截圖)

除此之外,兩大金像音樂大師艾倫曼堅與林曼紐米蘭達,更合力創作三首全新歌曲,包括在動畫版中沒有唱歌的艾力王子,在真人版《小魚仙》的他因為深受艾莉奧的歌聲打動,情不自禁唱出新歌《Wild Unchartered Waters》。而當艾莉奧換來雙腳首次踏足陸地時,亦將唱出新歌《For the First Time》 。而史卡圖和沙巴信更會合作Rap首搞鬼新歌《The Scuttlebutt》,搶鏡到爆燈。

荷爾貝莉的歌聲穿透力,絕對是獲選中演繹小魚仙的一大原因。(影片截圖)

而除了《Under the Sea》,另一經典《Part of Your World》亦會全新重奏。由飾演小魚仙艾莉奧的格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉 (Halle Bailey),在交響樂團現場演奏的壯觀場面下獻唱這首經典金曲,深深打動金像音樂大師艾倫曼堅及導演洛馬素,導演更指︰「荷爾貝莉雄厚且熱情的歌聲,甚至為這首經典賦予全新生命。」