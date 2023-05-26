小魚仙｜重唱《Part of Your World》　百人交響樂團現場震撼演奏

迪士尼真人版《小魚仙》本周正式上映，電影除由金像班底打造繽紛壯觀的海底世界外，更有金像音樂大師艾倫曼堅（Alan Menke），及艾美獎、格林美獎、東尼獎得主配樂大師林曼紐米蘭達（Lin-Manuel Miranda）聯手打造亮麗悅耳的新舊歌曲。在最新發放的製作特輯可見，歌曲由百人交響樂團演奏，場面震撼。

Ariel上水後，便失去聲線，全程靠表情及手部動作演繹。（《小魚仙》劇照）

《小魚仙》以多首耳熟能詳的經典金曲為人留下深刻印象，金像提名大導演洛馬素（Rob Marshall）坦言當中的歌曲是永恒經典︰「我希望可以將這個經典延續，向已逝世的動畫版《小魚仙》天才作詞人Howard Ashman致敬。」

入場聽到的震撼，就是由百人交響樂團營造出來。（影片截圖）

電影將重現多首經典歌曲，定能勾起大家的回憶，其中包括由小魚仙艾莉奧（Ariel）獻唱的《Part of Your World》、由螃蟹大臣沙巴信（Sebastian）演唱《Under the Sea》、女巫烏蘇拉 （Ursula）演唱的《Poor Unfortunate Souls》，及由艾莉奧三位海洋朋友沙巴信、史卡圖（Scuttle）及小胖（Flounder）演唱的《Kiss the Girl》。

荷爾貝莉的歌聲，令在場人士都拍手叫好。（影片截圖）

每一句每粒音都仔細研究。（影片截圖）

除此之外，兩大金像音樂大師艾倫曼堅與林曼紐米蘭達，更合力創作三首全新歌曲，包括在動畫版中沒有唱歌的艾力王子，在真人版《小魚仙》的他因為深受艾莉奧的歌聲打動，情不自禁唱出新歌《Wild Unchartered Waters》。而當艾莉奧換來雙腳首次踏足陸地時，亦將唱出新歌《For the First Time》 。而史卡圖和沙巴信更會合作Rap首搞鬼新歌《The Scuttlebutt》，搶鏡到爆燈。

荷爾貝莉的歌聲穿透力，絕對是獲選中演繹小魚仙的一大原因。（影片截圖）

而除了《Under the Sea》，另一經典《Part of Your World》亦會全新重奏。由飾演小魚仙艾莉奧的格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉 (Halle Bailey），在交響樂團現場演奏的壯觀場面下獻唱這首經典金曲，深深打動金像音樂大師艾倫曼堅及導演洛馬素，導演更指︰「荷爾貝莉雄厚且熱情的歌聲，甚至為這首經典賦予全新生命。」