台灣天王周杰倫(Jay)一連7場《嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》早前於中環海濱活動空間開鑼,吸引不少名人明星特地捧場,即便沒有到場的明星好友亦送上花籃祝福,其中包括在娛樂圈分量十足的成龍、劉德華、張學友,以及楊千嬅、草蜢、等人。

台灣天王周杰倫早前在中環海濱舉行演淐會。(資料圖片)

不少花籃的祝福語如常以英文寫上「Good Show」,怎料竟惹來部分內地網友指斥身為港人不應送英文花籃,才子陶傑就此事於Instagram發表看法,他即場教英文,指「成龍, 今次我就撐你嘞」,最地道的翻譯應為「Hey bud, you got my thumbs-up」,而「I support you」則太過正規。

陶傑轉發這張圖片並發文發表看法。(網上圖片)