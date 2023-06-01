小魚仙｜25個真人版與1989動畫版差異　Ariel一個收藏品竟被和諧

【小魚仙真人版】迪士尼出品的《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）真人版電影，自2019年公開由荷爾貝莉（Halle Bailey）擔任主角後，歷經將近四年的時間完工，電影充分地還原了《小魚仙》的海洋世界觀。



除荷爾貝莉大展絕妙歌喉外，賽巴斯汀（Sebastian）、史考托（Scuttle）也可說是非常的搶鏡（笑）。不過，在這之中小編也發現了一點和動畫版不同的地方，就讓我們來看看「《小魚仙》真人vs動畫25個差異」吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 46

（以下內容涉及劇情，請斟酌閱讀）



《小魚仙》真人vs動畫差異一、開場

電影中以船員們捕獵人魚為開場，更解釋了傳說在「珊瑚月」時，謝登國王（King Triton）會召集自己七位女兒的劇情設定。

《小魚仙》真人vs動畫差異二、珊瑚月

在動畫中並未提及「珊瑚月」，且是以音樂會的方式讓七位人魚公主登場，電影反而是呈現，謝登國王請女兒們來報告各自負責的海洋狀況。

《小魚仙》真人vs動畫差異三、史考托的設定

在電影預告中就能撇見史考托潛入海中的模樣，想必大家也感到相當詫異（笑）。而史考托的角色設定也從動畫的海鷗，轉變成海鳥「北方鰹鳥」。

【相關圖輯】小魚仙｜細數七大最靚真人版美人魚 香港90年代都有經典代表（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 34

《小魚仙》真人vs動畫差異四、艾莉奧的收藏品

喜愛人類文化的艾莉奧（Ariel），在動畫中所撿到的物品為「叉子」及「煙斗」，電影則將「煙斗」改為艾力王子（Eric）不小心掉下的「望遠鏡」。

《小魚仙》真人vs動畫差異五、艾莉奧獨自游出海面

受到煙火吸引而游出海面的艾莉奧，不同於電影的獨自一人，動畫反而多了史考托的陪伴。

《小魚仙》真人vs動畫差異六、艾力王子的雕像

因船難而沈入海底的「艾力王子雕像」，在動畫裡是格林斯比（Grimsby）贈送給王子的定婚禮物，電影則未解釋說明雕像的由來。

【相關圖輯】小魚仙｜環球出動一代女神暗寸迪士尼？ 「我們的人魚公主年代」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

《小魚仙》真人vs動畫差異七、船難

因遭遇暴風雨而失控撞上岩石的船，在動畫中是因閃電起火而燒毀，電影則改為因船上的燈串砸落，而導致大火。

《小魚仙》真人vs動畫差異八、搜救艾力王子的方式

在艾莉奧把艾力王子救上岸後，是狗狗麥斯（Max）搶先發現，電影則是改為格林斯比和搜救團隊前來急救。

《小魚仙》真人vs動畫差異九、烏蘇拉登場

在電影裡，烏蘇拉（Ursula）靠著兩隻電鰻所呈現出的幻影，鼓吹艾莉奧和她見面。不同的是，動畫中僅是藉由電鰻傳達口信。

【相關圖輯】《小魚仙》劇照「輸畀1989年動畫」網民憑一關鍵反讚選角佳（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

《小魚仙》真人vs動畫差異十、艾莉奧＆烏蘇拉簽約條件

當艾莉奧和烏蘇拉簽訂協議時，電影多了以鱗片發下血誓的步驟，少了動畫裡簽訂紙本條約的場面。

《小魚仙》真人vs動畫差異十一、烏蘇拉的魔咒

在烏蘇拉下的魔咒裡，艾莉奧必須在三天內讓王子愛上自己，並親吻她，而電影為了凸顯烏蘇拉的奸詐，又加入了一道「失憶」的魔咒，讓艾莉奧忘記自己上岸的目的。

《小魚仙》真人vs動畫差異十二、艾莉奧上岸的方式

變身成為人類後的艾莉奧，本是藉由小比目魚（Flounder）和賽巴斯汀的幫助游到岸邊，電影則改為艾莉奧無意間被漁民捕獲，並送往皇宮。

【相關圖輯】小魚仙真人版｜荷爾貝莉挑戰動畫經典場面 船上親吻王子欲拒還迎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

《小魚仙》真人vs動畫差異十三、艾莉奧＆艾力王子的初次見面

艾莉奧和艾力王子的初次見面也有著大大的不同！動畫是王子因麥斯狗的暴衝，而發覺在岸邊的艾莉奧來呈現，電影改為艾莉奧被送往皇宮後，經由僕人的通知，王子才趕來的設定。

《小魚仙》真人vs動畫差異十四、艾力王子的身世＆母后的出現

真人版電影也多出了一個新角色，那就是艾力王子的「母后」！而艾力王子的身世，也改為因船難而漂流到王國，並被國王皇后收養的孤兒。

《小魚仙》真人vs動畫差異十五、刪去賽巴斯汀的廚房名場面

還記得賽巴斯汀在廚房和皇宮大廚亂鬥的名場面嗎？想不到這個經典的劇情，竟慘遭刪除！看來只能看動畫過過癮了。

《小魚仙》真人vs動畫差異十六、艾力王子帶艾莉奧參觀國王

電影刪去了艾莉奧、艾力王子，以及格林斯比三人用餐的劇情，反而增加了艾莉奧偷偷跑進王子書房探險的戲份。隨後艾力王子也和艾莉奧相談甚歡，並決定帶她參觀王國。

《小魚仙》真人vs動畫差異十七、搜索艾莉奧的方式

因艾莉奧在海裡失蹤，謝登國王也號召全國上下一起找出艾莉奧的蹤跡，電影版不同的是，謝登國王是請其餘的六位女兒一同協尋。

《小魚仙》真人vs動畫差異十八、國王的小鎮

故事中艾莉奧參觀的國王小鎮，在動畫裡就像是歐洲國家的小村莊，電影反而是以部落的樣貌呈現。

《小魚仙》真人vs動畫差異十九、艾力王子獻唱

不只荷爾貝莉，飾演艾力王子的祖納候堅（Jonah Hauer-King）也特別獻聲！在電影中唱出王子對艾莉奧的思念，以及找到她的渴望。

《小魚仙》真人vs動畫差異二十、得知艾莉奧名字的方式

艾莉奧和艾力王子的甜蜜湖畔約會，還原度讓小編大為震驚！不過，在動畫中王子是因為賽巴斯汀的提示猜中艾莉奧的名字，電影則是艾莉奧給出各種提示讓他猜到。

《小魚仙》真人vs動畫差異廿一、史考托報告王子訂婚的八卦

史考托向艾莉奧報告王子訂婚的八卦時，有趣的模樣總是逗得大家哈哈大笑，而電影也在這段增加了史考托和賽巴斯汀合作饒舌的驚喜。

《小魚仙》真人vs動畫差異廿二、婚禮舉辦

當烏蘇拉變身成為凡妮莎後，艾力王子也隨即舉辦婚禮，反倒是電影並沒有再現婚禮的場面，改為類似訂婚派對的場合。

《小魚仙》真人vs動畫差異廿三、通知國王事情來龍去脈的角色

在得知一切都是烏蘇拉的詭計後，賽巴斯汀也立即向謝登國王報告此事，並由小比目魚、史考托協助艾莉奧。電影版的設定轉變成小比目魚去通知國王，由賽巴斯汀和史考托留下。

《小魚仙》真人vs動畫差異廿四、奪回聲音

在史考托和烏蘇拉的拉扯下，封印著艾莉奧聲音的項鍊也被破壞，這場面不但解開艾力王子的催眠，更讓艾莉奧奪回自己的聲音。電影裡不同的是，艾莉奧靠著自己的力量奪回項鍊，艾力王子也並未被催眠。

《小魚仙》真人vs動畫差異廿五、與烏蘇拉的大戰

在劇情最高潮的「烏蘇拉大戰」中，艾力王子駕駛著船骸，給了烏蘇拉一記重擊！這個場面在電影裡也改由艾莉奧主導，反轉了英雄救美的印象。

除了劇情安排上的不同之外，《小魚仙》真人版也大量的選用了不同種族裔籍的演員角色，彰顯出迪士尼大膽且創新的嘗試！

延伸閱讀：

嗯嗯不順竟是上班族困擾TOP1！快用「小藍優」輕鬆解決久坐煩惱~

「一沐日」10款飲料菜單推薦必點！公開網友建議甜度冰量，油切蕎麥茶必加「這個」

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】