范冰冰崩壞？康城第16套造型炒車　露出背部贅肉「生滿一粒粒」

大陸女星范冰冰過去以各式東方元素的華服，於康城影展紅毯上打響名號，今年她重出江湖，開幕紅地氈以一襲「竹林虎嘯裝」再度搶盡風頭，變化無窮的她，本屆累計連曬16套禮服，皆是好評如潮。27日，她出席閉幕典禮，原以美背示人卻露出破綻，遭眼利網友發現背肉略溢，也可見不少明顯的痘痘，竟遭壞嘴網友趁此譏笑她是「胖鵝」。



【圖輯】范冰冰康城第16套造型「出事」擠出背部肥肉被嘲胖鵝（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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范冰冰於2023年康城影展中，11天曬出16套戰衣，各套皆有絕倫美艷之處，其中最令多數人留下深刻印象的，仍是最初氣勢逼人的「竹林虎嘯裝」，另外她將水鑽掛至胸前及腰旁的2套造型，也深受網友讚譽，再度展現她紅地氈上不可撼動的地位。

【圖輯】點圖放大看更多范冰冰今年的康城戰衣👇👇👇

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沒想到，范冰冰在本屆的最後一曬，也就是她的第16套「黑天鵝」禮服亮相於閉幕典禮時，竟然破功收負評。原來有網友發現，范冰冰的容貌和服裝雖然乍看之下依然艷麗動人，可細看背後，竟微微擠出一些贅肉，手臂也略胖，將圖愈放大，更可見范冰冰背上有多處有長痘，在滿布的天鵝毛裝飾下，竟有網友嘲笑是「肥胖的白鵝」；不過，仍有許多人認為瑕不掩瑜，范冰冰依舊美若天仙，光彩擋不住。

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