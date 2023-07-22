職業特工隊7影評｜湯告魯斯61歲繼續玩命　爛番茄96%極好評憑什麼

【職業特工隊：死亡清算上集／職業特工隊7／影評】湯告魯斯（Tom Cruise）飾演的伊頓亨特（Ethan Hunt）要對抗的是恐怖組織或是軍國主義嗎？不，更直接來說，他要對抗的是宿命。



總是應該歸功於基斯杜化麥哥利（Christopher McQuarrie），在一邊謹守著老派諜報電影的架構下，可以接連推出執導佳作《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission: Impossible – Rogue Nation）、《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout），同時他也是《職業特工隊：鬼影約章》（Mission: Impossible – Ghost Protocol）的劇本醫生，佈局縝密且不落俗套，再加上服膺於荷李活早年動作片的肉身神話，堅持實景拍攝，學習各種高難度特技動作，這讓《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）老派到不合時宜，卻又有一種讓人想要激烈讚賞的誠懇。

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《職業特工隊：死亡清算上集》到底算不算好看？其實就我而言，對於前幾集極致的肉身神話，在動作戲上已經慢慢顯得貧瘠，畢竟早在前幾部電影持續拉升高標，更讓湯告魯斯挑戰各種極端的軸線模式，爬到高處後往下跳，登上快速度的交通工具，只是每當湯告魯斯在親自上陣前難掩的肅穆神情更坐實這些特技難度極高，需要多次演練，光是這樣就已經讓人覺得驚愕。

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但話說回來，《職業特工隊：死亡清算上集》的文戲之好，是至少有基斯杜化麥哥利的嚴格把關，在諜報電影裡丟出一個全新的概念，如果我們對抗的敵人，是難以預測的AI系統「生存體The Entity」，更坐擁不少信徒，變成有如天神一般的存在，而他一直信奉的美國政府卻也是幕後黑手之一，「生存體The Entity」有了自己的知覺不願被掌控，各路政府卻都想要成為世界霸權，彼此暗自忖度，伊頓亨特已經是不穩定的存在，相較於前幾集的疑似叛變，這回是真的要叛變自己國家政府，才能保護整個世界。

人類是否可以擁有至高無上的神權？在這個資本社會裡，我們擁有很多種質問去佐證自己的答案，不如就從《職業特工隊：死亡清算上集》裡面試圖找到答案，仔細想來，伊頓亨特的性格一向較為古板，古板到讓人覺得不合時宜，出任務時也堅信不能讓自己的夥伴們受傷，重情重義又要在殘酷的諜報世界裡穿梭，怎麼看都覺得過於單純。

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或許這也是電影刻意安排讓重要角色曉莎梵詩（Ilsa Faust）（莉碧嘉費格遜／Rebecca Ferguson飾演）陣亡的原因，敵人這回可是完全不手軟，深知各國政府的弱項，也深知伊頓亨特的弱項，失去了一些重要的事物才會讓人懷憂喪志，進而無法精準執行任何自己該做之事。

當然動作戲還是很精彩，後段在火車一段戲的鋪陳添入高空俯瞰跳傘、火車車頂打鬥以及跳躍火車車廂，在一切力求真實的狀態下，導演基斯杜化麥哥利真正貫徹過他所說，希望能將《職業特工隊：死亡清算上集》帶回首集的冷調、猜忌等黑色電影風格，只是更好的部分應當是在於對片中所有女性角色的誠懇對待，她們絕非花瓶，無論是正派還是反派，她們都不是任何人的附屬品，也都有自己的強烈意志，可以讓她們去反抗各種強權，在這個舊瓶新裝的諜報世界，顯得格外珍貴。

《職業特工隊：死亡清算上集》分別獲得96%及94%的爛番茄新鮮度及觀眾評分。（截圖）

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】