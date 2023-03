《鈴芽之旅》作為日本人氣動畫導演新海誠「災難三部曲」的收尾作,日本大收140億,台灣1.4億新台幣、香港亦有1510萬港元進帳。更重要的是它叫座也叫好,不少曾因為《你的名字。》覺得新海誠走向商業化、成就被過譽的人,都因為《鈴芽之旅》重新肯定新海誠拍片的初心不變,名成利就資本多、畫面可以做得要多美有多美,但背後仍在訴說是有血有肉的故事、刻骨銘心的感情,所以,是時候重看新海誠TOP 8 必睇神作了!



第8位|《雲之彼端、約定的地方》/2004年作品



以新海誠2002年發表的短篇漫畫《塔之彼方》改寫而成,故事發生在另一個間空時空的日本北海道,少年浩紀與拓也合力製造飛行器,希望帶二人暗自憧憬的女生佐由理,前往國界彼端的「巨塔」冒險,然而佐由理卻原因不明的陷入沉睡。

第8位|《雲之彼端、約定的地方》

第7位|《追逐繁星的孩子》星を追う子ども/2021年作品



少女明日菜一次在山上被怪獸「克查爾特」襲擊,幸得少年「瞬」以神奇力量相救,二人開始在山上再見面,某天瞬忽然消失了,明日菜開始出發到雅戈泰追尋「瞬」。

第7位|《追逐繁星的孩子》

不少童話、兒童動畫,主角都在追逐一些事情,無論是青鳥又或是新海誠這部作品中的追星,其實都是暗喻,你和我一生人都可能在追尋著某些人與事,不論付出何種代價! 最終不見得人人都可得嘗所願,有時放下執念、才能收穫更多。是一部有童話味,大人收看也有所得著、感受至深的良作。

第7位|《追逐繁星的孩子》

第6位|《言葉之庭》言の葉の庭/2013年作品

想成為鞋匠的高中生秋月孝雄與神秘的女教師雪野百香里,宇宙中兩個孤獨靈魂,在一場梅雨中於於新宿御苑中相遇,百香里留給少年一段《萬葉集》詩句。

第6位|《言葉之庭》

之後二人遇然會在亭子中交談見面,更漸生情愫……故事簡短卻深刻,畫面美如詩,那時的新海誠沒大band唱主題曲,只有雨聲、蟲鳴鳥叫、兩人的呼吸聲,詩意滿滿,非常值得一看。

第6位|《言葉之庭》

第5位《星之聲》ほしのこえ/2002年作品



這部舊作,是新海誠出道前,一個人用電腦製成,總共只得22分鐘。長峰美加子、寺尾昇是一對中學,雖沒明言卻互有好感。後來美加子加入聯合國宇宙軍,出發到外太空尋找外星人,而阿昇則留在地球做個標準的高中考生,二人全靠手機短訊聯繫。

第5位《星之聲》

而然,所謂天上一日人間百年,在外太空,時間前進的速度跟地球不一樣,加上美加子要進行空間跳躍,短訊的間距由1天變成1個月、1年、8年零7個月……她們還會再見嗎?

第5位《星之聲》

第4位|《你的名字。》君の名は。2016年作品



相信已不用多介紹,這部作品有最完美的商業包裝,畫風唯美、將都市鄉村的風景都畫得如幻似真,精美的畫面:電影製作精美,細膩的畫面、鮮豔的色彩、流暢的畫面轉場等等,當時還有不少手機app出filter模仿。

第4位|《你的名字。》

而《你》講述了男女主角在夢中交換身體的故事,題材十分新穎,兩人通過這種奇妙的連結建立深厚感情,最後一段超越時空的救災救人情節,觀眾評價其實好壞參半,不影響你,自己看一次感受一下吧。

第4位|《你的名字。》

第3位|《秒速5厘米》秒速5センチメートル/2011年作品



櫻花飄落的速度,每秒五厘米。有點中二、有點王家衛的金句,正是《秒速5厘米》作品名的由來。男主角貴樹跟女孩明里因畢業後搬家而分隔兩地,故事分成3 part,最多人想起的應該是第1段的櫻花景,還有第3段的火車場景。

54位:《秒速5厘米》(2007年)

最後一幕,貴樹已經長大並在社會工作、心靈卻是無比孤獨;一個大雪天,他決定放棄一切、坐上火車去尋找明里……《秒》煞食之處是敘述方式多變:緩慢細膩的鏡頭、富有詩意的台詞、更有《One More Time One More Chance》這首滄桑的主題曲,看得教人心痛。

54位:《秒速5厘米》(2007年)

第2位|《天氣之子》天気の子/2019年作品



就算天氣再壞,能夠跟你一起,甚麼都不怕、甚麼都值得。《天氣之子》是新海誠與 CoMix Wave Films 動畫工作室繼《你的名字。》後的2019年作品。少年森嶋帆高在母親去世後,決定離家出走,去每天都在下雨的東京展開新的生活。

第2位|《天氣之子》天気の子

在東京,他遇見了能夠100%召喚出晴天的神秘女孩陽菜,兩人一起經歷了種種,漸漸產生感情。然而陽菜的力量過度使用,身體出現異樣;帆高想救助陽菜,卻會令天災一發不可收拾。救一個人還是救全世界?你會點揀?這是一部非常值得收看的好片,Netflix熱播中,必睇。

第2位|《天氣之子》天気の子

第1位|《鈴芽之旅》2023年作品



《鈴》是新海誠「311三部曲」的最終作,今次他選擇不再委婉,場景描寫、配樂、直面東日本大震災的議題,以及日本人災難後的痛傷。女主角鈴芽遇然遇上負責關閉災難大門的少年「關門師」宗像草太。

第1位|《鈴芽之旅》

新海誠以公路電影模式,讓觀眾與鈴芽關上一道又一道門,飽覽日本靚景,背後的小插曲,故事看似淡然,卻會令人感受到生命的溫度,要帶定紙巾入場。