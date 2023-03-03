鈴芽之旅影評｜新海誠修復日本集體創傷　叫好叫座卻暗藏一大敗筆

【鈴芽之旅／影評／新海誠】《秒速五厘米》、《追逐繁星的孩子》、《你的名字。》等作品的出現，新海誠漸漸成為了日本動畫另一位舉足輕重的動畫導演，他的作品自成一格，倒是吸引不少的動畫迷。繼前作《天氣之子》之後，新海誠最新執導作品，繼續帶觀眾一起走進他的現實與虛幻的世界。《鈴芽之旅》一段奇妙的鎖門之旅，回憶對過去傷痛的回憶，透徹細膩的影像，展現出新海誠成熟穩固的執導技巧。



《鈴芽之旅》故事講述一直跟隨環姨在九州生活的鈴芽，這天她遇到一位似曾相識的男子 — 草太，草太正在走到鈴芽居住地方附近的廢墟，鈴芽正在追趕之時，發現有一道門座落在廢墟中，這道門打開之後，鈴芽看到了另一個世界，門外亦存在了一股神秘的能量，過後，這道門出現的地方，接二連三發生連串的事件，鈴芽與草太連忙把打開的門鎖上之時，在鈴芽的腦海裡，卻漸漸勾起了對母親的思念和回憶…

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相隔三年，新海誠創作了其三部曲系列的最終章，電影圍繞著「災難」作為故事的骨幹，《你的名字。》中的隕石撞擊地球，《天氣之子》的豪雨形成水災，而《鈴芽之旅》則是… 暫時不多說，後段會談及這部份。新海誠因為《你的名字。》的成功，於《天氣之子》的野心盡現，縱使能夠表現出他的動畫技巧和勁力，但卻失去了敘事的能力，這倒是令人感到失望，而亦因為這樣，對《鈴芽之旅》也會有多一點得憂心，重蹈覆徹？還是有驚喜呢？

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第一次觀看此片的時候，是於日本旅行的某一夜，當然，那晚是為了快一點觀看新海誠的新作，懶理完全不會明白對白的內容（其實觀看時大約也會理解到部份的故事），只是著重於觀看影像，已經十分滿足。那晚觀畢過後，卻沒有很深刻的感受，大概是覺得因為不太清楚部份的內容，所以卻未有「喜歡」的那種感覺，不過，新海誠的風格依然，一直被他的畫功深深的吸引著。相隔兩個月後，於香港的銀幕上再次觀看《鈴芽之旅》，感覺截然不同，除了是多了中文字幕，了解對白多一點之外，還有的是多加留意新海誠這次在故事上的設定，觀感亦相當比起第一次觀看時的好很多，不過，總是覺得《鈴芽之旅》仍然欠缺新海誠過去電影沒有的東西，第一刻卻沒有即時想起來…

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《鈴芽之旅》故事以鈴芽與草太二人從九州走到東京，跟隨著門扉的地而把它們關上，阻止事件的發生。新海誠以「公路電影」的敘事方式，交代著電影的始與終，藉著鈴芽在這段旅程裡，遇到不同的人和物，描繪她跟這些人物於災難過後的相處和友情的建立。草太的出現，起初並沒有很大的作用，然而，當他化身成為鈴芽兒時母親送她的木椅之後，卻成為了整部作品的神來之筆，他一直跟隨著鈴芽的旅程，彷似是伴隨著她一起抹掉過去傷痛的回憶，互相之間的感情建立，同時亦呼應著鈴芽對母親的一份思念，在劇情在處理上，也會顯得更為流暢自如。

觀看新海誠的電影作品，特別是喜歡留意他在電影中展現出來的日本，從他的作品裡，經常性地看到不少日本的場景，包括《言葉之庭》中的新宿御苑，《你的名字。》中的飛驒、新宿、四谷、長野，《天氣之子》的渋谷與代代木等地，透過新海誠的畫風，呈現出既是熟悉，但又添上了一點虛幻感的日本，這也可說是新海誠電影的個人特色。除此以外，「貓」也是新海誠電影中的主要元素，此片也不例外，同樣地佔有很重的戲份，既是可愛，但又深藏不露，觀眾看到的時候，也會被這隻「大臣」深深的吸引著。

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上段所說，《鈴芽之旅》是新海誠創作的三部曲最終章，今次的主題十分明顯 — 地震，片中再次提及「311」這個日子 — 對於日本人來說十分重要和傷痛的日子，幾乎自從311地震事件發生過後，大部份的日本導演都會選擇這個日子作為其電影的主要部份，而新海誠再次以這題材放進其作品中，成為了其「災難」三部曲的最終回的主題，片中的「門」可代表著日本面對的災難危機，鈴芽則成為了保護日本的「天使」，一直地保護著自己的家園。

無疑，《鈴芽之旅》是新海誠一部集大成的一部作品，每一個畫面總會看到過去新海誠電影的影子，整部作品的畫風，延續新海誠的個人風格，視覺上具有奇幻的色彩，營造著強烈的電影質感，充滿著美麗的影像，依然會讓觀眾帶來目不暇給的觀感。在劇本的方面，貫徹他的敘事方式，細節固然繁多，素材豐富，轉折位不少，然而… 卻嫌劇情的中段部份有點拖拉，若然修飾一點劇本的部份，節奏相對會明快一點，可觀性更高。

說到底，對於《鈴芽之旅》整體的觀感來說，並不能說是十分喜歡… 大概這樣的說，上段所提及《鈴芽之旅》欠缺新海誠過去作品的一點東西，便是那份對於他作品的喜歡程度，並不及過去的強烈，雖然，不得不佩服新海誠的畫功又再成熟多一點，不過在故事的情節上，其實是欠缺了一點的新意，導致整部的驚喜欠奉。不過，影片的畫面卻是能夠看到新海誠的心思，仍然能夠看到新海誠的動畫的層次感，功力十足，依然賞心悅目。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​