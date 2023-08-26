之前的我們影評｜爛番茄97%！愛情片藏人生哲理：學懂與失敗和解

「如果把這一世當作前世，那妳覺得我們的來世，可以是什麼關係？」



韓裔美籍導演宋席琳取用自身的生活移民經驗，拍成一部《從前的我們》（Past Lives、台譯《之前的我們》），坦言片中的專情男孩並未真有其人，但她很著迷一個充滿鄉愁，對於記憶模糊的故土展開追尋，但都只能是吉光片羽。外型幹練，留著俐落短髮的Nora（李姬蒂／Greta Lee 飾演）對於多年前的初戀念念不忘，害羞、溫柔的男孩Hae Sung（劉台午 飾演）時隔24年後才終於再見她一面，但是Nora身邊卻早有一名善良誠懇的丈夫Arthur（John Magaro 飾演），就當觀眾都以為這個故事會激起無數波瀾，不過宋席琳卻不願這段回憶的追索有任何煽情的破壞，愛情終究成為了宿命，我們乖乖接受安排不是因為任命，而是因為我們清醒。

24年前，Nora與Hae Sung早就深深眷戀彼此，Nora執迷於文學、電影藝術，Hae Sung雖是理工科但更深愛著懷有遠大理想的Nora，他們始終沒有真正相戀，就連回家的路也分成截然兩條，而當他們真正迎接告別那一刻，縱有千言萬語想說，Hae Sung也只簡化說了一句「再見」，他的猶豫不決、沉默寡言，從沒有魄力為Nora飛去紐約；Nora看似擁有崇高理想，想拿諾貝爾獎、普立茲獎也想拿東尼獎，性格好勝，如果考了第二名會痛哭流涕。

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以為會變成很偉大的人，但是到頭來，邁入四十歲關卡的兩人趨於平凡，Nora的心裡總有一部分留給Hae Sung，但那又像是對於移民身分的認同徬徨，對於故鄉的迷濛記憶；Hae Sung則是始終想要挑戰遠方，卻深怕自己無法適應。Hae Sung望著Nora，眼神總是發光，認為Nora永遠是他心中的明燈。

「我知道妳就是注定要離開，韓國容不下妳的雄心壯志，我喜歡的就是這樣的妳。」

《從前的我們》與其說是探討愛情的各種可能性，更像是透過韓國移民的身分，巧妙看待宿命這一回事，而當他們浪漫提起佛教獨有的字詞「因緣」，相信自己這回能夠相遇，好不容易可以聚在一起相纏多年，就是因為數十世修來的緣分，Hae Sung更想像更多的可能性，如果12年前的自己沒有放棄，願意來紐約，如果24年前的Nora沒有離開，有沒有機會戀愛、分手、結婚生子呢？Hae Sung眼眶含淚以為有解答，事實上他根本不需要解答，因為這一切現實已是注定。

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Arthur則說自己與Nora的愛情故事很無聊，恰巧出現在同一次的藝術村，恰巧相遇並且散步，恰巧兩人都是單身而相戀，彼此各有所需也覺得對方不壞，生活起來也舒服，至於多年前愛戀過的男孩，與自己已經是不同世界，如今即使兩人都想要透過心中的思念跨越時代與國族習性，也終究是失敗，愛情的失敗，人生的失敗，到頭來，我們所做的一切，無非就是與這些失敗和解。

三位主角都表現出色，但我無疑最喜歡劉台午一開始展現青澀男孩，到後來已然成熟，卻更不敢逾越雷池一步的徬徨，最後一幕與Nora分離，兩人相看無語近兩分鐘，也許以為會像所有的愛情故事有段真誠的告白或是離別之吻，但什麼都沒有，他們只是輕輕擁抱，說了一次再見，Hae Sung不由得問起下一世的我們會是什麼樣子？也只能換來一句「我不知道」，隨後Nora轉頭離別，很久沒哭泣的她變成24年前的愛哭鬼，在丈夫Arthur的肩上潰堤，完成了一個真正形式的告別。

《從前的我們》於爛番茄網站分別奪得97%「新鮮度」及94%「爆米花指數」，獲得影評人及普羅大眾的一致好評。（截圖）

我再也不是你印象中的那個人了，即使我不在，但只要那個美好的回憶，能留在你身邊就好。而我對你的思念，即使再多再多，就都留給下一世吧。

在眾多的訪談之中，有段劉台午的回應特別打動我，有媒體問他印象中最深刻的一段戲，他說其實不是一段戲，而是在紐約市東區的拍戲空檔，幾個韓裔演員、劇組人員邊吃飯邊聊天，赫然發現彼此都曾在紐約市東區的同一條路上生活過，無論是工作、居住，劉台午也曾因12年前來美國尋求工作機會，短暫住在這邊一兩個月，而當他們相互擦身而過，也許彼此曾不經意問候，這同樣也是一種緣份，默默牽引著他們在多年之後，同在一個劇組工作，這就是所謂的「因緣」吧，無論相遇或錯過，我們都想珍惜。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】