變形金剛狂獸崛起影評｜不再疲勞轟炸觀能刺激　打戲風格轉玩唯美

【變形金剛狂獸崛起／影評】6月5日，在中國影視市場久負盛名的超級IP《變形金剛》真人電影，於群山巍峨的阿那亞金山嶺迎來第七部《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts／又稱《變形金剛7》）的首映禮。不同於以往室內的首映活動，此次片方主打戶外無界IMAX影院，這樣的創舉在東亞還是首家。



據悉，此次影院由近40人的團隊搭建而成。他們用包含5000根鋼管的40噸腳手架組成銀幕架，又用30噸水抵禦8級山風。在克服重重技術難題與戶外未知挑戰後，一座集自然和未來元素的影院就在長城腳下「拔地而起」。影院選擇的山谷草地，與影片秘魯山林取景地互為對照，在場感和沉浸式體驗拉滿了。

《變形金剛：狂獸崛起》講述了上個世紀90年代，汽車人、巨無霸為阻止史詩級反派宇宙大帝吞噬地球，與人類同心協力驅散邪惡的故事。影片雖然有著拯救世界的「爆谷片」屬性，但關於團隊合作與犧牲成全的戲份，又極為觸動觀眾。

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《變形金剛：狂獸崛起》發揮長處，補齊短板

《變形金剛》系列電影之所以能在中國影視市場受到廣泛關注，很重要的一點是對硬核打鬥場面的極致渲染。

《變形金剛：狂獸崛起》二次易主後，導演小史蒂芬卡普爾（Steven Caple Jr.）保留了老前輩米高比爾（Michael Bay）於炸裂感、爆破力量的強刺激設定，又在此基礎上創新出突發感。如果說米高比爾的爆炸是連綿不斷地轟鳴式持續刺激，那麼卡普爾的爆炸則更加偶然、短暫、不可預知。

當然，這並不是說後者在處理打鬥場面時對視聽感官更吝嗇，相反，卡普爾似乎更加珍惜視聽感官的刺激適應時間，避免了早前被觀眾大力吐槽「看著打戲睡著了，睡醒了還在打」的審美疲勞。卡普爾在拍攝《王者之後：重拳復仇》（Creed II）時積累了豐富的拳擊拍攝經驗，機械人的鐵拳互毆也較之前更為唯美、豔麗，可謂是既有場面又有藝術。

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《變形金剛》真人電影被觀眾吐槽的另一點，是人類在拯救地球中的無知和愚蠢。回望《變形金剛》前幾部作品的人類設定，有的是分不清敵我關係與汽車人對著幹，有的是面對世界危機毫無處置對策。雖然故事的結局是世界和平人類幸福，但有著頂尖科技的人類在危險來臨時總處於深深的無力感和失語狀態中。

《變形金剛：狂獸崛起》對此則有所改變。影片中人類不僅能夠憑藉聰明智慧破解古老的南美洲圖符，也能夠勇敢發揮身體優勢潛入橋體挽救地球。影片最後，男主角在經歷了血與火的洗禮後提升了團隊意識，而在絕境中將他重新喚醒的正是患病的弟弟。主題回到人類成長，鏡頭聚焦人類家庭，補短板的意識明顯加強。

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《變形金剛：狂獸崛起》再塑新角，再添新鮮感

《變形金剛：狂獸崛起》在汽車人隊伍中新添了幻影這一角色，它的出場總是伴隨著陣陣笑聲。這是因為它並不具有汽車人典型的沉穩性格，以一種插科打諢的方式消解著故事的緊張感。

作為一種情緒潤滑，它張揚的作風讓觀眾在嚴肅之余體會到片刻輕鬆。它是全片唯一集喜劇色彩與悲劇命運於一體的角色，也是它賜予人類機甲，讓人類變形的願望成真。

此外，超能勇士故事宇宙的加入也拓展了《變形金剛》真人電影的空間景觀，觀眾在巨無霸天團的帶領下，時而天上飛，時而林裡鑽，激情橫生。

除此之外，《變形金剛：狂獸崛起》對於女主角也有全新表現。有著黑色皮膚的女主角Elena是資深鑒寶專家，在汽車人與宇宙大帝的長橋決鬥中，她擔任破解鑰匙密碼的任務，也是由她赴湯蹈火深入敵後發起最後的進攻。

雖然她不具有傳統荷李活意義上的性感誘人氣質，但她的獨立勇敢、智慧堅韌是當代女性的底色。

總體而言，《變形金剛：狂獸崛起》有熱血有感動，有笑聲有淚花，節奏鮮明，特效逼真。90年代的故事背景讓「變形金剛」老粉回憶的不僅僅是反復看漫畫的童年時光，更是與彼時的自己進行的時空對話。

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