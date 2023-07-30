Barbie芭比影評｜Allan原來係故事主軸？一橋段成全片神來之筆

【Barbie芭比】「Barbie」這個名字，相信無人不曉，不管是女生還是男生，都應該會知道這位長長的金髮女子，以不同的造型，放在粉紅色的長紙盒裡，帶著燦爛笑容的玩偶，是不少女孩喜愛收藏的玩具。而這位金髮女子的玩偶，由《不得鳥小姐》（Lady Bird）導演姬蒂嘉域（Greta Gerwig）執導，與男友編劇諾亞波拜克（Noah Baumbach）合編，把這個經典的玩偶改編成她的最新電影，這又會是一部什麼類型的作品呢？《Barbie芭比》以粉紅亮麗的包裝，打破兩性的枷鎖和平衡，尋找真正的自己。



《Barbie芭比》故事發生在充滿著歡天喜地，滿載粉紅氣息的Barbieland，在樂園裡生活的Barbie與阿Ken，每天一起過著完美、規律、簡單的生活，齊齊歌唱，齊齊跳舞。一天，Stereotypical Barbie發現自己的生活跟以前不一樣，性格和行為突然被改變，不再是昔日完美的Barbie，跟其他的Barbie們不一樣，令她感到疑惑。為了尋找真相，Stereotypical Barbie與阿Ken便展開了一段奇妙的旅程…

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從第一條的預告片推出之後， 對《Barbie芭比》已經充滿著好奇與期待，從姬蒂嘉域之前執導的《不得鳥小姐》與《小婦人》（Little Women）兩部主要作品，早就已讓觀眾認識她的電影定位，所以觀看《Barbie芭比》之前，大概也會想到這會是一部什麼類型和定位的電影，不過，心裡依然會一直地在想著，《Barbie芭比》究竟會是一部甚樣的電影呢？大概也會是不少觀眾對於此片的好奇……暫且就先不談這部作品的觀後感，不如就先從整部作品的創作來說說看吧……

《Barbie芭比》以其中一條的預告片，作為電影的開端，以簡單的篇幅和由海倫美雲（Helen Mirren）負責整部作品的旁白，交代Barbie的面世，及後的故事就由Barbie裡發生的事情開始，充滿著歡笑的世界裡，不同的Barbie與阿Ken（其實還有經常被忽視的Allen）一起過著簡單生活，不過，以為簡單平凡的生活，腦海裡也會產生了不同的思想，心境變得複雜，從而嘗試在一段旅程，尋找自我。

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Barbie與阿Ken從Barbieland走到真實人類世界的過程裡，他們本來是充滿著純真的思想，漸漸開始吸收了真實人類的感情和思考，從而影響了他們的思緒，刻下也改變了Barbieland過去的美好，同時亦改變了Barbie與阿Ken在這個樂園裡的角色和身份，最後Barbie與阿Ken又能夠再次一起生活嗎？

從《不得鳥小姐》的開始，到《小婦人》和《Barbie芭比》，這三部主要的作品，都是能夠看到姬蒂嘉域的層遞進步，不只是在於故事的創作，以及人物的描寫，甚至是整體的舖排和處理，均能夠看到她對於女性不同角度的描寫。姬蒂嘉域的電影或許也會被定義為女權主義，《Barbie芭比》作為一部以女性為主體的作品，無疑也會有一點同類型的元素，不過，觀看電影的過程裡，卻發現這不單只在說著女權主義，藉著不同世界的設定，諷刺父權及女權，道出現實兩性之間的平權，無分彼此。

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儘管覺得影片的故事發展方面是比較薄弱，不過骨子裡卻埋藏了很多的訊息，上段提及，在Barbieland的這個世界裡，除了Barbie（們）與阿Ken（們）一起生活之外，還有一位看似毫不起眼，但經常提及自己存在的Allan，他的出現並非只是陪襯的作用，而是他卻成為了電影的其中一個主要的命題——存在價值。每一個人生活在這個世界裡，都是擁有他們的生存價錢和意義，而這也成為了《Barbie芭比》其中一個主軸，讓這世界能夠作出男女之間的平衡。

雖然電影呈現出很多經典的Barbie造型，不過姬蒂嘉域並不只是要讓喜歡Barbie的觀眾們觀賞此片，甚至是這根本就不是一部小孩適合觀看的作品，編劇客觀地在探討夢幻與真實的世界裡，彼此存在的性別權力問題，讓觀眾們對於在現實社會裡，為兩者的平權作出平衡，作出不同的思考空間,大概有不少曾經喜歡Barbie的觀眾們，今天都已經長大成人了。

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很喜歡《Barbie芭比》的結尾部份，不過就不多說如何處理，但這大概可以說是電影的神來之筆，從而道出了在真實的世界裡，女性的偉大，是應該要得到尊重的。姬蒂嘉域以幽默和諷刺的氛圍來作於對於上述的探討或批判，從而得到平衡，整體賞心悅目，能夠展現出姬蒂嘉域導與編兩者的功力及進步，能夠藉著影片的創作，表達著她心裡想說的話。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​