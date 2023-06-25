怪物影評｜是枝裕和新戲片名藏隱喻　人接受豬腦移植後是人還是豬

【怪物／影評／是枝裕和】是枝裕和過去執導的電影，題材總是離不開家庭的探討，父母和孩子之間的關係，就算是他走到法國執導的《真實芳言》，或是南韓作品《孩子轉運站》，也會展現著是枝裕和對於孩子的關心。是枝裕和最新執導的作品，夥拍編劇坂元裕二，以及坂本龍一最後一次為電影的配樂，透過影像進入孩子的內心世界。《怪物》是枝裕和跟坂元裕二和坂本龍一的合作，嘗試不同的處理模式和表達手法，讓觀眾投進既熟悉又簇新的是枝裕和電影。



《怪物》故事發生在一棟大廈的火警夜晚開始 — 小五生麥野湊，父親離世後，跟母親麥野早織二人相依為命，阿湊的性格因為欠缺父愛，漸漸變得孤避，行為怪異，總是獨自躲在一角，後來，早織發現兒子於學校被老師保利道敏欺凌，於是她便前往學校問過究竟；剛入職學校任教的保利道敏，對教學充滿熱誠，與學生們愛護有加，然而，因為一次的校園衝突，不管是學生、老師、校長和家長們，保利道敏成為了被針對的對象；阿湊的同班同學星川依里在班上經常被受欺負，在家中亦被酗酒的父親責罵，而他的唯一朋友，只會跟他一起玩的，便是阿湊…

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《怪物》是是枝裕和繼首部執導作品《幻之光》後，相隔二十八年後再次執導一部他本人沒有參與編劇創作的電影，今次則由坂元裕二編寫劇本，加上是枝裕和今次與坂本龍一的合作，也是唯一一次的合作，還未觀看電影就已經對此片滿懷期待，藉著這部為是枝裕和睽違五年後，再次執導的日語電影，希望能夠從電影中看到他們三人的合作火花之餘，更夠能從電影中看到跟是枝裕和有別過去的電影。

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人接受了豬腦移植後，是人還是豬？

影片的第一場，一棟大廈的火警，有意無意之下，把片中所有的角色連繫在一起，當然，劇本落左坂元裕二的手上，就並會是這麼的簡單直接，透過他不同的著筆點，這場火警的發生，燃燒著彼此的內心，呈現著不同的人物視點。阿湊跟母親看著消防員救火的一刻，接著問了早織一個問題，「人接受了豬腦移植後，是人還是豬？」，這個似乎是不是合理的問題，為何阿湊會突然這樣問呢？

從不同人物的視角，校園內的衝突事件發生，逐漸地從事年的細節裡，慢慢地伸延展開，阿湊和依里正在踏入成長的階段，彼此活在破碎的家庭裡，欠缺完整家庭的照顧，面對任何事情的發生，只好埋藏在心底裡，他們互相便成為可以分擔內心沉重的人，他們的笑容，亦只會在二人一起的時候，才會慢慢地展現出來。然而… 埋藏心底裡的，又豈是孩子們嗎？大人心裡其實也是埋藏著不少的秘密，他們又會懂得去處理和解決嗎？還是一直戴上面具，掩飾心裡的刺痛呢？

「單親家庭」是是枝裕和的電影中，司空見慣的元素 — 《雌知赤子心》的母親把兒女遺留在家裡，哥哥阿明獨自一人照顧家中的弟妹；《奇蹟》中各自跟隨離婚父母生活的兩兄弟航一與龍之介，為了一家團圓而一起相約在「櫻花號」列車的通車；《比海還深》中雙失的篠田良多，跟兒子白石真悟每月一次的見面，一夜的颱風，家庭會否破鏡重圓？《小偷家族》沒有血緣關係的家庭，好比有血緣的更加溫暖。

片名藏隱喻，《怪物》裡面誰是怪物？

這句經常在電影中出現的對白，那… 「怪物」是代表了什麼呢？「怪物」的含意頗多，阿湊與依里只是希望能夠活在完整的家庭裡，父母的照顧和關心，可是，「怪物」在心裡漸漸地擁現，困惑在彼此的內心，漸漸地成為了孤立的一群，在學校被受欺凌，二人一起走到荒廢的火車站遊玩，在草原上奔吧，活在自己的空間裡，怪物除除地從他們的心境離開。

雖然很喜歡是枝裕和的作品，但是，不能否認，他的劇本會是比較「囉嗦」和「長氣」，每一部作品的結尾，幾乎都是存有一絲的希望，無論是劇情的舖陳，或是結尾的收筆，《怪物》都是一部很不是枝裕和風格的電影，坂元裕二的劇本創作，為電影生色不少，結構的完整，起承轉合的敘事方式，透過非線性的時序，以及重複路徑的敘述，層層推進的劇情張力，把整個故事的始與終，藉著劇本裡的細節建構而成。

同時，這次是枝裕和與坂元裕二的合作，對於他的創作和執導方面，顯然是為他的電影格局帶來一個很大的改變，影片並不只是像過去是枝裕和作品般的直接平實，透過不同的細節，暗地裡表達著兩位主角之間的心境，刻下對於二人的關係，充滿著不少的想像和思考空間。不能否認，坂本龍一的音樂，令人十分懷念，坂本龍一今次為是枝裕和創作了兩首新曲，其他則是也之前創作的歌曲，歌曲的旋律依然震懾人心，讓人觸動。

幸福是每個人都可以擁有的

影片主軸是圍繞兩位在單親家庭成長的孩子，側寫是他們如何得到自己的幸福，沒錯… 幸福不是必然，但是，每一個人都是希望在自己的生活上，能夠得到幸福。阿湊和依里二人一起的時候，卻是感到一份溫暖，彼此能夠互相尋找一點的幸福和愉快的時光，在他們的成長過程裡，「怪物」的出現，欠缺家庭的溫暖，他們也只能從彼此擁有幸福，帶來一點的快樂。

今次是枝裕和起用兩位小演員擔任片中的主角，飾演麥野湊的黒川想矢和星川依里柊木陽太，前車可鑑，是枝裕和善於拍攝和指導小演員，這次也不例外，黑川想矢和柊木陽太的演出十分自然，展現出彼此內心的沉重和忐忑，二人表現突出，令人留下十分深刻的印象。其他演員如安藤櫻、永山瑛太與田中裕子的演出，表現收放自如，同樣地好看。觀看田中裕子的演出的時候，刻下腦海裡卻想了一想，如果校長的角色由樹木希林演出，又會是一個怎樣的演繹方式呢？

《怪物》可謂是一部是枝裕和與坂元裕二和坂本龍一的一次完美合作，這不僅是是枝裕二的一次嶄新嘗試，他更透過坂元裕二的劇本，表現了屬於他個人風格和特色的作品。坂元裕二的劇本充滿張力，坂本龍一的音樂尤其印象難忘，是枝裕和的「新」和「舊」嘗試，《怪物》隨著不同的視角和觀點，把事物以不同的敘事方向，讓不同的人物走向不同的位置。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​