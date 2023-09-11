《無間道II》上映20周年　電影大佬輩「四大家族」罕有火鍋店合體

香港黑幫警匪電影《無間道II》於2003年上映，今年亦為上映20周年。作為經典前作《無間道》的前傳作品，電影講述一個黑幫的發跡與衰落，當中的黑幫內部勢力鬥爭與警匪智勇對決，儼如香港版《教父II》（The Godfather Part II）電影。《無間道II》除了由黃秋生、曾志偉、胡軍、陳冠希、余文樂及劉嘉玲等主演外，飾演「尖沙咀四大家族」四位大佬的演員來頭亦非常猛料，分別由方平、陳德森、敖志君及黃岳泰四位資深電影界人物飾演。

《無間道II》為港產片少見的黑幫電影，講述一個幫會的發跡與衰落，片中方平、黃岳泰、陳德森、敖志君在電影中飾演「尖沙咀四大家族」。（《無間道II》影片截圖）

事隔20年，《無間道II》四大家族四位演員，竟罕有聚首，更於火鍋店裡重現電影經典勾心鬥角的場面。資深導演陳德森日前於微博分享一張與方平、敖志君及黃岳泰的合照，更寫上「四大家族再聚！一隔就二十年」。

陳德森於微博中分享一張「四大家族」合照，事隔20年與方平（左二）、黃岳泰（右二）及敖志君（右一）再次於火鍋店聚首。（陳德森微博圖片）

相片中，四位當年在電影界已地位甚高的前輩，相比《無間道II》拍攝時明顯蒼老不少，但再次穿上極具九十年代《古惑仔》「𡃁坤」風格的大領裇衫及西裝外套、配上金鏈等配飾，仍甚具江湖味，令影迷相當懷念！其實當年劇情中，曾志偉飾演的韓琛亦有到場，雖然對白不多，卻加劇了在場多位老大猛人的勾心鬥角，可惜志偉作為大忙人，未有出席四大家族的重聚，甚為可惜。

對比「四大家族」當年的花花裇衫，20年後的今日造型更具江湖霸氣。（《無間道II電影截圖）

曾志偉飾演的韓琛，雖然在四大家族打邊爐一場裡對白不多，但其實加劇了在場各位的勾心鬥角。（《無間道II》電影截圖）

《無間道II》劇情中，黑幫龍頭倪坤（張同祖 飾）被殺後，黑幫地位被受動搖，旗下「四大家族」密謀叛變，以拒絕向倪家上繳保護費收益為第一步，成為倪家傳人倪永孝（吳鎮宇 飾）接掌幫會後的第一道難關。代表倪家刺探四大家族意向的韓琛（曾志偉 飾），到一家懷舊火鍋店裡與四大家族大佬會面，並見證阿孝如何利用精密的槓桿手段，隔空降服四大家族。四位影壇大哥的戲份雖然不多，然而氣氛充滿張力，角色亦各具特色，入型入格，成為電影一大亮點！

曾九次榮獲香港電影金像獎「最佳攝影」的黃岳泰，於電影中飾演國華。（《無間道II》影片截圖）

資深電影攝影師、導演劉偉強的師父敖志君，於電影中飾演黑鬼。（《無間道II》影片截圖）

資深導演陳德森，於電影中飾演文拯。（《無間道II》影片截圖）